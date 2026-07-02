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Thomas Tuchel explica cómo la «idea brillante» de alinear a Declan Rice como lateral derecho propició la remontada de Inglaterra ante la República Democrática del Congo
El cambio táctico de Inglaterra dio un giro a la eliminatoria
Inglaterra se vio por detrás en el marcador tras el gol sorpresa de Brian Cipenga a los siete minutos. Los Tres Leones chocaron contra una ordenada defensa congoleña hasta el final del partido. Tuchel reaccionó en el 70: Rice de lateral derecho y Eze por Spence. El ajuste funcionó: Kane empató cinco minutos después y, poco después, marcó el 2-1 que clasificó a Inglaterra.
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Tuchel elogió la idea de Barry
Tras el partido, Tuchel reveló que el ajuste táctico fue idea del segundo entrenador, Barry. El seleccionador de Inglaterra afirmó que ese cambio mejoró la calidad de los centros desde las bandas y reforzó el flanco derecho del equipo.
«Anthony Barry tuvo la brillante idea de colocar a Declan ahí», admitió Tuchel, según recoge The Sun. «Su calidad desde la banda nos permitió enviar centros más complicados, más difíciles de defender, más centros y pases con efecto hacia fuera.
Además, así teníamos más apoyo para Bukayo [Saka] y, con Ebs [Eze], conseguimos mejor conexión en la derecha que abrió el juego. Todo el mérito es de mi segundo entrenador».
Rice reflexiona sobre un papel al que no está acostumbrado
Aunque la decisión fue acertada, Rice admitió que adaptarse sobre la marcha a la defensa fue un gran reto físico y mental. La estrella del Arsenal participó en la jugada del empate, pero reconoció que el partido caótico hizo muy duro su breve paso por la zaga.
«Probablemente fueron los doce minutos más duros del partido, jugando como lateral derecho», declaró Rice tras el encuentro. «En partidos como este, a veces se parecía demasiado a un partido de baloncesto, con un ir y venir constante, y tuvimos que restarle intensidad porque ellos tienen extremos rápidos.
«Nos complicamos más de la cuenta. He jugado ahí un par de veces este curso, conozco el puesto, no es mi fuerte, pero haré lo que sea por el equipo y el entrenador. A falta de 12 minutos di lo mejor de mí y creo que lo hice bien. Ya veremos qué pasa en el próximo partido, pero espero no tener que volver a jugar de lateral derecho».
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La atención se centra ahora en la forma física de Rice.
Inglaterra se prepara para enfrentar a México en los octavos de final, el 6 de julio en Ciudad de México. Hay preocupación por Rice, quien mostró molestias en el isquiotibial tras el partido. Tuchel espera que su mediocampista esté listo para ayudar a Inglaterra a alcanzar la gloria mundialista.