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Thomas Tuchel elogia la «gran reacción» de Inglaterra y su evolución tras el Mundial después de la remontada en la Nations League
Mantener estándares de élite en Wembley
Tuchel cree que las recientes actuaciones de Inglaterra en la UEFA Nations League demuestran que su selección ha alcanzado un nuevo nivel de madurez. Después de una contundente victoria por 3-0 sobre Chequia en el estadio de Wembley el martes, el seleccionador de Inglaterra señaló la capacidad del equipo para dominar los partidos como una muestra de su crecimiento tras el Mundial. Un doblete de Harry Kane y un gol en propia puerta de Vladimir Coufal aseguraron los puntos, en lo que fue la tercera victoria de Inglaterra en sus últimos cuatro partidos.
El técnico no tardó en elogiar la fluidez de la actuación ante Chequia, y destacó cómo sus jugadores controlaron el ritmo desde el primer pitido hasta el último. «Creo que jugamos un muy buen partido, con mucha fluidez. Creo que dominamos durante todo el partido, muy concentrados. Es nuestro cuarto partido en tres o cuatro días. Fue otra muy buena actuación y una victoria merecida», dijo Tuchel.
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Sobre los cimientos de la Copa del Mundo
El técnico alemán se muestra tajante al afirmar que las experiencias adquiridas en el escenario mundial han fortalecido a sus jugadores. Lejos de sufrir una resaca por su eliminación en semifinales, la plantilla parece haber utilizado el torneo como trampolín para un mayor desarrollo táctico. Tuchel destacó la cultura interna del grupo y señaló la intensidad en los entrenamientos y la confianza colectiva como los principales motores de su reciente éxito sobre el terreno de juego.
«Entrenamiento y actitud, cohesión, confianza. Por supuesto, no caímos en la fase de grupos y, por supuesto, eso nos hizo más fuertes. Estamos a un gran nivel, ha sido así en todo momento, así es. Aprendes cada día y sales más fuerte a través de los partidos», añadió Tuchel,
Kane sigue batiendo récords
Una pieza clave del dominio de Inglaterra fue su capitán, Harry Kane, que celebró en Wembley un hito histórico a nivel personal. Al sumar su partido internacional número 125, el delantero del Bayern de Múnich igualó al legendario portero Peter Shilton como el jugador de la selección masculina de Inglaterra con más internacionalidades de la historia. Kane celebró la ocasión de la forma habitual, con un papel clave en el primer gol antes de culminar ocasiones creadas por Morgan Rogers y Lewis Hall.
Tuchel deshizo en elogios hacia la incansable regularidad de su capitán y se negó a considerar rutinarias las actuaciones récord del delantero. «Es lo que hace», comentó el seleccionador sobre la contribución decisiva de Kane. «No lo doy por hecho, simplemente es excepcional en cada partido».
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Quebraderos de cabeza con la alineación de cara a las finales
Mientras Inglaterra se prepara para sus últimos partidos de la fase de grupos contra Croacia y España en noviembre, la competencia por un puesto en la convocatoria está alcanzando su punto álgido. Varios jugadores con un papel secundario han aprovechado sus oportunidades durante la reciente racha goleadora, lo que deja a Tuchel con decisiones difíciles que tomar sobre su mejor once en la lucha por una plaza en la fase final de la Liga de Naciones del próximo verano.
«Sí, siempre a un nivel muy alto, es difícil hacer la convocatoria. Me alegra que todo el mundo estuviera contribuyendo y dándolo todo por la camiseta y por el equipo. Han puesto el listón muy alto y eso es lo que parecía desde fuera, y así es también por dentro», admitió el exentrenador del Chelsea.
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