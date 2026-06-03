Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Gordon should start over RashfordGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Thomas Tuchel debería seguir el ejemplo del Barcelona y elegir a Anthony Gordon, valorado en 80 millones de euros, como titular con Inglaterra en el Mundial en lugar de Marcus Rashford

Opinion
Inglaterra
A. Gordon
M. Rashford
World Cup
Barcelona
FEATURES
Inglaterra vs Nueva Zelanda

Cuando Marcus Rashford intentó hablar español por primera vez, Lamine Yamal se partió de risa. Ocurrió en su primer entrenamiento con el Barça —cedido por el Manchester United—. Tras correr detrás de un balón en un rondo, Rashford le dijo algo casi ininteligible al favorito al Balón de Oro. Contrasta con la primera impresión de Anthony Gordon, última incorporación inglesa del Barça, cuyo español casi fluido sorprendió en su rueda de prensa de presentación.

El fichaje de Gordon por el Barça fue costoso y sorpresivo. Su deseo de dejar el Newcastle, la necesidad del club inglés de vender y la prisa azulgrana por adelantarse al Bayern hicieron que todo se cerrara en menos de 24 horas, tras varias actualizaciones en redes sociales. El precio podría llegar a 80 millones de euros (69 millones de libras/93 millones de dólares).

El movimiento reaviva el debate sobre la selección inglesa de cara al Mundial 2026. Gordon y Rashford, con perfiles similares, compiten por un puesto en la banda izquierda. Thomas Tuchel podría probarlos ante Nueva Zelanda y Costa Rica.

Rashford parte como favorito: su juego es más vistoso, ya ha marcado con Inglaterra —tres goles en Qatar 2022— y, en su mejor versión, es un delantero de élite.

Sin embargo, Gordon podría ser la elección más inteligente. No marca tantos goles ni es tan fluido con el balón, pero el nuevo fichaje del Barça es el prototipo de jugador de Tuchel, encaja a la perfección en esta plantilla y debería ser una apuesta segura para la alineación titular de los Tres Leones en su intento por poner fin a 60 años de sufrimiento.

  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty Images

    El resurgimiento de Rashford

    Rashford es un gran futbolista. Hace dos años parecía abatido tras un desencuentro con Rubén Amorim, que lo llevó a pedir un “nuevo reto”. Su cesión al Aston Villa mostró que volvía a su mejor nivel, pero necesitaba un destino definitivo.

    El Barça solo lo fichó cedido, pero la opción de compra de 30 millones de euros no era elevada. Aunque debía competir con Yamal, Raphinha, Lewandowski y Torres, tenía la oportunidad de empezar de cero.

    «Deco y yo hablamos antes de la temporada sobre lo que necesitábamos. Necesitábamos un jugador como él. Estoy muy contento de tenerlo aquí en Barcelona», dijo Hansi Flick en septiembre. El inglés respondió con 14 goles y 11 asistencias, incluido un extraordinario tiro libre en el Clásico de mayo que ayudó a asegurar el título de Liga.

    Desde entonces, Rashford ha expresado su deseo de quedarse en el Camp Nou y varios compañeros han pedido al club que haga permanente su contrato. Su gran estado de forma mantiene vigente el salvavidas que Tuchel le tendió en marzo de 2025, de cara a su quinto gran torneo.

    • Anuncios
  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty

    Decepcionante

    En la temporada 2025-26, Gordon marcó 17 goles (10 en la Liga de Campeones), dio solo cinco asistencias y jugó más minutos que Rashford, quien mostró mejores números.

    Su flojo rendimiento en la Premier perjudicó a los Magpies, que acabaron 12.º, y al final de la temporada Gordon quedó fuera del equipo ante una separación inevitable.

  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty Images

    Atributos subyacentes

    Lo que Gordon aporta y Rashford no se ve en goles ni asistencias. Hoy el fútbol depende más de sistemas que de talentos individuales, sobre todo en el ámbito internacional, donde las estrellas necesitan compañeros que corran y trabajen sin pausa.

    Gordon es el compañero de carrera perfecto. En el campo rara vez deja de moverse, con o sin balón. Realiza constantes desmarques para recibir un pase en profundidad; muchos fracasan, pero él insiste.

    Sin balón presiona sin pausa a la defensa rival. En la 2023-24 le robó el balón a Trent Alexander-Arnold, se coló entre tres defensas y marcó.

    Las cifras lo confirman: la temporada pasada recorrió 7,43 km por partido, más que Rashford. Según Statsbomb, estuvo en el percentil 96 en acciones defensivas, 98 en presiones y 94 en contrapresiones en la Premier League; marcas casi insuperables.

  • Thomas Tuchel Anthony Gordon England 2025Getty Images

    Ajuste perfecto

    Desde un punto de vista táctico, elegir a Gordon es lógico. Aunque Phil Foden y Cole Palmer son mejores futbolistas, ninguno encaja tanto en el estilo de Tuchel como él, por eso se quedaron en casa.

    Inglaterra se articula en torno a Harry Kane, y Tuchel se ha adaptado a sus movimientos, invitándolo a crear desde atrás siempre que haya un extremo capaz de cubrir los espacios que deja. Gordon es ese jugador.

    Aunque ha jugado como nueve en Everton y Newcastle, y podría volver a hacerlo en el Barcelona según quién fiche para reemplazar a Lewandowski, Gordon se formó como extremo puro: repite la misma carrera una y otra vez y suele ejecutarla bien.

    Con balón es, pues, el complemento ideal para Kane. Sin él, su despliegue permite al capitán descansar. Ambos ya han compartido 528 minutos en 12 partidos, con nueve victorias, entre ellas el 5-0 a Letonia en el que ambos marcaron.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Riesgo táctico

    Decidirlo es un riesgo, pero Inglaterra lo asumió al fichar a Tuchel. El alemán es un adepto del fútbol de sistemas y prefiere dejar en el banquillo a estrellas para mantener una táctica coherente.

    Al dejar en el banquillo a Rashford para dar entrada a Gordon, Tuchel parece continuar esa tendencia: anteponer los sistemas al talento individual. Basta recordar el fracaso de la Inglaterra de Gareth Southgate en la Eurocopa 2024, donde el técnico se aferró a ciertos jugadores pese a sus flojas actuaciones.

    Gordon no solo deslumbra con el balón —la temporada pasada completó más regates por cada 90 minutos que cualquier otro jugador del Newcastle—, sino que aporta aspectos menos vistosos que lo hacen más útil para esta Inglaterra. Rashford puede ser más emocionante y menos predecible, pero Tuchel debe asumir este riesgo si los Tres Leones quieren llegar lejos en Norteamérica.

  • Marcus Rashford England 2026Getty Images

    Un cambio revolucionario

    Aunque Rashford no sea titular, puede aportar en este torneo. Con las altas temperaturas previstas, Tuchel debe rotar para evitar el agotamiento.

    Con Palmer, Foden y otros descartados, Rashford es uno de los pocos revulsivos capaces de dar un plus al ataque si hace falta. Gordon, en cambio, parece menos probable, sobre todo si hay que remontar.

    Aunque aún no se sabe si el Barça fichará a Rashford y lo pondrá en competencia directa con Gordon, la decisión de Tuchel es clara: alinear a Gordon, ¡costó 80 millones!

Amistosos
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL