Ese grupo muestra poca experiencia en competiciones, lo que podría beneficiar a Maguire. Gray, exlateral de Sunderland y Wolves, afirma que el defensa de 33 años —recién renovado con Manchester— debería ser el elegido.

El exlateral de Sunderland y Wolves, con tres internacionalidades, declaró en exclusiva a GOAL, por cortesía de Casinocanada: «Ha sido excelente con el Man United esta temporada y su experiencia en el vestuario es fundamental. Con Jordan Henderson, parece que también estará en la convocatoria del Mundial.

Tener a esos veteranos, que ya lo han vivido, vale su peso en oro. Conozco a Harry y a Jordan: son la pareja perfecta para enderezar el rumbo si algún día las cosas se complican.

Tenerlos cerca es perfecto; harán el trabajo de Thomas Tuchel, y eso es lo que Tuchel ha entendido. Tuchel y su cuerpo técnico no pueden hacerlo todo; tener a Harry y Jordan en el hotel, en las reuniones o en las zonas de ocio mantiene al grupo equilibrado, por lo que su presencia es clave».