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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Thomas Tuchel critica a la FIFA por la ampliación a dos partidos de la sanción de Jarell Quansah en el Mundial, dejando a Inglaterra sin información

Inglaterra
T. Tuchel
J. Quansah
Noruega vs Inglaterra
World Cup

Thomas Tuchel ha criticado a la FIFA tras ampliar de uno a dos partidos la sanción a Jarell Quansah, después de la victoria de Inglaterra sobre México en el Mundial. El seleccionador inglés admite no haber recibido explicación alguna, mientras su equipo se prepara para los cuartos de final contra Noruega.

  • Inglaterra sigue a la espera de respuestas sobre la sanción a Quansah

    Tuchel reveló que la Federación Inglesa no sabe por qué se amplió a dos partidos la sanción de Quansah tras su expulsión contra México en los octavos del Mundial. El defensa fue expulsado por el VAR en el Azteca por una entrada al tobillo de Jesús Gallardo. Aunque una roja directa suele suponer un partido de suspensión, el castigo se duplicó al considerarse falta grave.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Tuchel exige explicaciones sobre la suspensión de Quansah

    Se especuló con que las críticas de Tuchel a los árbitros tras el partido podrían haber influido en la decisión, pero el seleccionador de Inglaterra insistió en que no había recibido explicación alguna de la FIFA.

    «No lo creo», respondió a la prensa al ser preguntado si sus críticas habían influido. «Tampoco tenemos explicación».

    Tuchel ya había mostrado su frustración tras vencer a México, cuestionando el nivel y la coherencia del arbitraje.

    «Simplemente no es suficiente. Los árbitros no están a la altura. Los cuartos árbitros tampoco lo están», declaró a la BBC tras el partido. «Esa es la conclusión. ¿Es un error claro y evidente el penalti a favor de [México]? Desde luego que no, pero interviene el VAR. Anulan una jugada en la que ni siquiera se pita falta. No es suficiente».

  • Tuchel exige a Inglaterra que se esfuerce más

    A pesar del foco en los problemas disciplinarios previos al partido, Tuchel pide a su equipo que se centre en la tarea. La actitud mostrada en el hostil Azteca fue un buen inicio, pero el técnico exige más ante la presión de las eliminatorias.

    «Dimos un gran paso en el último partido, pero solo fue un paso», advirtió Tuchel. «Seguimos con ganas, con sueños y con un gran objetivo. Ahora debemos ganar los cuartos de final. Ya dejamos atrás ese encuentro: nos llevamos lo positivo y la confianza, pero lo que importa está por venir».

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  • England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Inglaterra centra toda su atención en Noruega

    Inglaterra se centra ahora en los cuartos de final contra Noruega en Miami. Pese a la suspensión de Quansah, Tuchel confía en que su plantilla se concentre y logre el pase a semifinales.

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