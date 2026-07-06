Thomas Tuchel bromeó sobre la posibilidad de que el capitán de Inglaterra, Harry Kane, recurra la tarjeta roja de Jarell Quansah ante el presidente Donald Trump, tras ver cómo la estrella de la selección estadounidense, Folarin Balogun, se libraba de la sanción

El seleccionador de Inglaterra ha criticado la decisión de la FIFA de dejar jugar al estadounidense Balogun en octavos contra Bélgica. Balogun fue expulsado ante Bosnia-Herzegovina, pero la FIFA aplazó su suspensión invocando el artículo 27 de su código.

Tuchel lamentó la falta de coherencia y recordó que los altos cargos ya habían revisado el incidente. «Primero, quede claro: no fue roja», afirmó Tuchel sobre Balogun. «El VAR intervino y, tras revisarlo, tres personas del VAR y el árbitro determinaron que era amarilla. ¿Quién revoca esa decisión, cuándo y con qué argumentos? ¿Hasta dónde llega esto? Es extraño».



