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Thomas Tuchel anima a los padres a «escribir una nota justificativa» y dejar que los niños vean el partido de octavos del Mundial entre Inglaterra y México a la 1 de la madrugada
Tuchel pide el apoyo de todo el país
Tuchel no deja nada al azar mientras su equipo se prepara para un partido crucial de octavos de final contra México, uno de los países anfitriones. Dado que el partido está programado para la 1:00 a. m. BST del lunes por la mañana, el técnico alemán ha sugerido en tono jocoso que los padres den prioridad a la selección nacional frente a la rutina habitual de las noches escolares.
«Escribid una nota para el colegio y dejad que vean el fútbol», dijo el seleccionador de Inglaterra tras el partido. «Tienen mucho que estudiar, pero el Mundial es cada cuatro años. Dejad que lo vean, dentro de cuatro días habrá un partido muy, muy importante y necesitamos el apoyo de todos, especialmente el de los niños».
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Kane, héroe de una remontada histórica
Harry Kane marcó dos goles en los últimos 15 minutos y dio la victoria 2-1 a Inglaterra sobre la República Democrática del Congo. Es la segunda vez que los Tres Leones remontan en un Mundial, tras la final de 1966.
Kane, que ya suma 13 goles en Mundiales, habló sobre la fortaleza mental que se requiere en la fase de eliminatorias. «Hablamos de que la gente tiene momentos de héroe. Puede ser cualquiera del equipo, ya sea yo, una parada, un bloqueo de los defensas, quien sea. Todos tenemos momentos de héroe y, para mí, el mío ha sido hoy», declaró el delantero del Bayern. «Hay que mantener la paciencia en estos partidos. Los últimos encuentros han sido similares y, obviamente, cuando llegas a la fase eliminatoria, la presión es mayor y el riesgo también».
La altitud de Azteca supone una gran amenaza
La recompensa por la resistencia de Inglaterra es un viaje a Ciudad de México y al emblemático Estadio Azteca. Situado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el recinto supone un reto físico único para el que, como admite Tuchel, su plantilla no puede prepararse del todo en un plazo tan breve. El entrenador señaló que la altitud supondrá una gran desventaja, ya que no pueden adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días.
«Quizá sea uno de los partidos más bonitos y emocionantes que se pueden disputar contra México en el Azteca, y nos esperan muchos obstáculos», afirmó Tuchel. «La altitud supondrá una gran desventaja, ya que no podemos adaptarnos físicamente a ella en solo cuatro días. Puede que surjan más obstáculos, pero estamos preparados para ello. Quizá ahora tengamos la base ideal para creer de verdad que estamos preparados. Cuando las cosas se pongan difíciles, encontraremos las respuestas».
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La ventaja clínica sigue marcando la diferencia
El vicecapitán de Inglaterra, Declan Rice, elogió a su capitán tras la ajustada victoria en Atlanta. Aunque el juego del equipo fue a veces descoordinado, tener a un rematador de talla mundial como Kane es una garantía que pocas selecciones tienen. Rice destacó el increíble récord del delantero esta temporada: el jugador del Bayern de Múnich ya ha marcado 72 goles entre club y selección. «Si le das una oportunidad, es gol», señaló el centrocampista del Arsenal. «Es simplemente ridículo, así que hay que darle todo el mérito».
Inglaterra necesitará esa precisión letal para superar a una selección mexicana que aún no ha encajado gol en el torneo. Con el peso del público del Azteca a sus espaldas, los coanfitriones serán la prueba definitiva para el plan táctico de Tuchel y las ambiciones inglesas de alzarse con el trofeo.