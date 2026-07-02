Tuchel no deja nada al azar mientras su equipo se prepara para un partido crucial de octavos de final contra México, uno de los países anfitriones. Dado que el partido está programado para la 1:00 a. m. BST del lunes por la mañana, el técnico alemán ha sugerido en tono jocoso que los padres den prioridad a la selección nacional frente a la rutina habitual de las noches escolares.

«Escribid una nota para el colegio y dejad que vean el fútbol», dijo el seleccionador de Inglaterra tras el partido. «Tienen mucho que estudiar, pero el Mundial es cada cuatro años. Dejad que lo vean, dentro de cuatro días habrá un partido muy, muy importante y necesitamos el apoyo de todos, especialmente el de los niños».