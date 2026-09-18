Tuchel ha comenzado oficialmente el proceso de reconstrucción de la selección inglesa al volver a convocar al destacado dúo formado por Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold regresa al grupo de cara al próximo parón internacional. Ambos jugadores fueron ausencias destacadas en la reciente campaña del Mundial en Norteamérica, pero su rendimiento a nivel de clubes ha obligado al técnico alemán a reconsiderar sus opciones. Palmer, que sufrió un final de la temporada pasada complicado, ha recuperado sensaciones bajo las órdenes de Xabi Alonso este curso, mientras que Alexander-Arnold se ha consolidado como titular habitual en el Real Madrid con Jose Mourinho.

La inclusión de estas estrellas señala un cambio significativo en el planteamiento táctico de Tuchel mientras prepara a su equipo para los enfrentamientos contra España, Croacia y Chequia. Palmer ya ha aportado cuatro goles y dos asistencias para el Chelsea esta temporada, demostrando su valía como una de las influencias más creativas de la Premier League. Mientras tanto, la versatilidad de Alexander-Arnold y su capacidad de centro desde la banda derecha se han echado mucho de menos en Inglaterra, especialmente teniendo en cuenta la reciente falta de profundidad en las posiciones de lateral.