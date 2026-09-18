Getty Images Sport
Traducido por
¡Thomas Tuchel agita el equipo! Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer regresan a la convocatoria de Inglaterra, mientras Phil Foden y Jordan Henderson se quedan fuera
Tuchel recupera a las estrellas apartadas para la Nations League
Tuchel ha comenzado oficialmente el proceso de reconstrucción de la selección inglesa al volver a convocar al destacado dúo formado por Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold regresa al grupo de cara al próximo parón internacional. Ambos jugadores fueron ausencias destacadas en la reciente campaña del Mundial en Norteamérica, pero su rendimiento a nivel de clubes ha obligado al técnico alemán a reconsiderar sus opciones. Palmer, que sufrió un final de la temporada pasada complicado, ha recuperado sensaciones bajo las órdenes de Xabi Alonso este curso, mientras que Alexander-Arnold se ha consolidado como titular habitual en el Real Madrid con Jose Mourinho.
La inclusión de estas estrellas señala un cambio significativo en el planteamiento táctico de Tuchel mientras prepara a su equipo para los enfrentamientos contra España, Croacia y Chequia. Palmer ya ha aportado cuatro goles y dos asistencias para el Chelsea esta temporada, demostrando su valía como una de las influencias más creativas de la Premier League. Mientras tanto, la versatilidad de Alexander-Arnold y su capacidad de centro desde la banda derecha se han echado mucho de menos en Inglaterra, especialmente teniendo en cuenta la reciente falta de profundidad en las posiciones de lateral.
- Getty
Sangre nueva se incorpora a la selección inglesa
Además de los veteranos que regresan, Tuchel ha cumplido su promesa de rejuvenecer la plantilla con juventud. Rio Ngumoha, la sensación de 18 años del Liverpool, que impresionó en los partidos de preparación de Inglaterra para el Mundial, ha recibido su primera convocatoria oficial con la absoluta. Le acompaña el centrocampista del Bournemouth Alex Scott, que ha estado en un estado de forma sensacional en la costa sur.
La lista de 27 jugadores también incluye una primera convocatoria con el actual cuerpo técnico para el defensa del Everton Jarrad Branthwaite, junto a Lewis Hall, del Newcastle, y la promesa adolescente del Arsenal Myles Lewis-Skelly. El delantero del Leeds United Dominic Calvert-Lewin también regresa al escenario internacional para reforzar las opciones en ataque.
Grandes nombres se quedan fuera en una criba sin piedad
Mientras las nuevas incorporaciones generan ilusión, los titulares se centran igualmente en quienes se han quedado fuera. Phil Foden, del Manchester City, es quizá la ausencia más sorprendente, ya que no ha entrado en la lista junto a Jordan Henderson, del Chelsea. La exclusión de Henderson supone un marcado contraste con el Mundial, donde su inclusión provocó un importante debate. Además, Tuchel ha mostrado una faceta implacable al dejar fuera a Noni Madueke, del Arsenal, y al capitán del Chelsea, Reece James.
Las lesiones también han influido en la composición de la convocatoria. El defensa del Inter de Milán John Stones está de baja por un problema en el muslo, mientras que Jason Steele, del Brighton, ha sido convocado para sustituir en la portería al lesionado Dean Henderson. Otras ausencias destacadas incluyen a los delanteros que juegan en Arabia Saudí Ivan Toney y Ollie Watkins, así como a Dan Burn y Djed Spence.
- Getty Images Sport
Lista completa de la selección inglesa
Porteros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)
Defensas: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
Centrocampistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (AFC Bournemouth)
Delanteros: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern de Múnich), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal)
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias