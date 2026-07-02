Thomas Tuchel afirma que Inglaterra tenía una «deuda kármica» por el gol de la «Mano de Dios» de Diego Maradona, antes del partido contra México en el Estadio Azteca

Según The Athletic, Tuchel cree que Inglaterra merece algo de suerte al volver al Estadio Azteca para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial este domingo. El recinto guarda una historia pesada para los ingleses: allí, en los cuartos de 1986, Maradona anotó el famoso gol de la «Mano de Dios» que dio a Argentina la victoria 2-1.

De cara a este decisivo partido de eliminatoria, Tuchel insiste en que el recuerdo imborrable de aquel momento polémico servirá de motivación a sus jugadores. «Nos recompensará», afirmó Tuchel. «Nos la devolverán. Es el karma. El karma nos lo devolverá. Le daremos la vuelta a la situación».