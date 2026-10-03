Tuchel, que fichó a Sterling para el Chelsea en 2022, reflexionó sobre la dramática caída en desgracia del extremo. El actual seleccionador de Inglaterra admitió que a su exjugador le ha resultado increíblemente difícil recuperar la forma demoledora que definió su etapa en el Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola.

«Siento mucha simpatía por él y creo que ha sufrido desde que dejó el Manchester City, cuando estaba en el punto álgido de su carrera», dijo Tuchel. «Luché por este fichaje y nunca pudo demostrar la importancia que normalmente tenía. Fue un gran paso para él en ese momento».

El técnico alemán también expresó su tristeza por los problemas de Sterling fuera del campo, destacando su fuerte carácter personal. «Es triste ver que alguien sufre porque era un padre entregado a sus hijos y una persona muy familiar, alguien agradable con quien estar. Simplemente parece que está atravesando un periodo difícil», añadió. «No estoy seguro de hasta qué punto es culpa suya, a veces simplemente entras en una espiral extraña en tu vida, una espiral descendente. Por supuesto, mis pensamientos están con él, la creencia siempre es que puede darle la vuelta y le deseo lo mejor».



