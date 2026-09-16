Thomas Tuchel admite que se arrepiente de no comerse el césped del Azteca tras la famosa victoria de Inglaterra con 10 hombres en el Mundial

La camaradería inquebrantable forjada aquella noche ha sentado ahora las bases para el futuro, sirviendo como un cimiento inestimable de cara a la Eurocopa 2028.

Al abordar esa cultura cambiante en el vestuario, añadió: «Creó un vínculo enorme con estas jugadoras. Siento que ahora son mis jugadoras. Esta es la belleza de todo esto. Tienes éxitos y tienes momentos dolorosos juntas, pero pasas mucho tiempo juntas y entonces creas un vínculo natural. Así que me alegra verlas. Me alegra exigirles, me alegra empujarlas y estoy muy orgullosa de formar parte de eso».

Canalizando esa unión hacia el próximo ciclo, la seleccionadora insistió: «Estoy muy ilusionada. Creo que dimos otro paso más y creo que ya estamos ahí. Es muy difícil prepararse para un Mundial en Estados Unidos, pero creo que es posible prepararse para una Eurocopa y nos preparamos en la Liga de Naciones A.

«El objetivo es tener otros 10 partidos. Tuvimos 10 partidos en Estados Unidos: ocho victorias, un empate y una derrota dolorosa. Eso es algo sobre lo que construir. Todos tenemos derecho a mantener la cabeza alta y afrontar con valentía y positividad los próximos retos. Tenemos cuatro partidos de la Liga de Naciones por delante, y ahí es donde está el foco».