Craig Mercer
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Thomas Tuchel admite que se arrepiente de no comerse el césped del Azteca tras la famosa victoria de Inglaterra con 10 hombres en el Mundial
Revelada una confesión poco ortodoxa sobre el césped
Un heroico triunfo por 3-2 en la eliminatoria con diez hombres ante los coanfitriones del torneo en Ciudad de México dejó al entrenador completamente cautivado por la magia de la ocasión. Arrastrado por el puro delirio de guiar a su equipo a través de una prueba en el extranjero de semejante magnitud, sintió un impulso abrumador de preservar la euforia de la forma más poco convencional. Al recordar un mensaje de texto enviado a un amigo poco después del pitido final, Tuchel admitió: "Le escribí a un amigo después del partido y solo puse: 'Lamento no haber comido algo de césped después del partido para conservar algo de esto en mi cuerpo para siempre'. Esa fue la sensación. Ese fue el momento".
- Latin Sport Images
La lesión de Henderson pone de relieve la unidad
Aquel ambiente embriagador también reveló un extraordinario espíritu colectivo, que se hizo innegable cuando Jordan Henderson sufrió una fractura en el brazo al caerse por encima de una valla publicitaria durante las celebraciones posteriores al partido.
En declaraciones a Daniel Sturridge en una entrevista oficial de la FA, el seleccionador explicó: «Este partido tuvo muchísimo de todo lo que puedes desear. Si necesitabas alguna prueba de lo que significaba para estos jugadores y de cómo estaban los unos con los otros, fue el momento en que Jordan se cayó y se rompió el brazo. En un segundo, los jugadores estaban allí. Todos y cada uno de los jugadores estaban allí, deteniendo las celebraciones, formando un escudo, protegiendo a Jordan, sin irse a ninguna parte, con total empatía. Fue algo realmente especial».
La unión del colectivo alimenta la ambición
La camaradería inquebrantable forjada aquella noche ha sentado ahora las bases para el futuro, sirviendo como un cimiento inestimable de cara a la Eurocopa 2028.
Al abordar esa cultura cambiante en el vestuario, añadió: «Creó un vínculo enorme con estas jugadoras. Siento que ahora son mis jugadoras. Esta es la belleza de todo esto. Tienes éxitos y tienes momentos dolorosos juntas, pero pasas mucho tiempo juntas y entonces creas un vínculo natural. Así que me alegra verlas. Me alegra exigirles, me alegra empujarlas y estoy muy orgullosa de formar parte de eso».
Canalizando esa unión hacia el próximo ciclo, la seleccionadora insistió: «Estoy muy ilusionada. Creo que dimos otro paso más y creo que ya estamos ahí. Es muy difícil prepararse para un Mundial en Estados Unidos, pero creo que es posible prepararse para una Eurocopa y nos preparamos en la Liga de Naciones A.
«El objetivo es tener otros 10 partidos. Tuvimos 10 partidos en Estados Unidos: ocho victorias, un empate y una derrota dolorosa. Eso es algo sobre lo que construir. Todos tenemos derecho a mantener la cabeza alta y afrontar con valentía y positividad los próximos retos. Tenemos cuatro partidos de la Liga de Naciones por delante, y ahí es donde está el foco».
- ZUMA Press Wire
Se avecina un exigente calendario continental
Inglaterra vuelve a la competición a finales de este mes cuando reciba a la campeona del mundo, España, en la Nations League. En el horizonte ya asoman un exigente viaje a Croacia y un doble enfrentamiento, en casa y fuera, contra Chequia. Tuchel anunciará el viernes su última convocatoria a medida que se intensifican los preparativos para esa exigente serie de partidos.
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