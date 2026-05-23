Thomas Tuchel admite que desconoce la situación de Phil Foden, al tiempo que el seleccionador de Inglaterra explica por qué la estrella del Manchester City habría estado «descontento» en el Mundial

Al explicar por qué descartó al ex Jugador del Año de la PFA, el seleccionador de Inglaterra admitió que la decisión se basó en aspectos tácticos.

En declaraciones a talkSPORT, Tuchel dijo: «Con Phil es diferente: estuvo excelente en la concentración, tanto en los entrenamientos como fuera de ellos. Me dolió mucho comunicarle esta decisión. Noté en su cara lo mucho que quería venir, pero perdió gas en la segunda parte de la temporada y no tuvimos pruebas suficientes.

No tenía claro en qué posición juega: ¿10, falso 9 o, en el futuro, un papel similar al de Bernardo Silva como 8? Quizá ya no sea en la banda, así que no tiene sentido traer jugadores para alinearlos fuera de su posición; eso los haría sentir incómodos e infelices, por eso hay que tomar decisiones».