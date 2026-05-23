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Thomas Tuchel admite que desconoce la situación de Phil Foden, al tiempo que el seleccionador de Inglaterra explica por qué la estrella del Manchester City habría estado «descontento» en el Mundial
Se ha retirado una estrella de su generación
El mediocampista de 25 años quedó fuera de la lista el viernes, en una dura criba táctica. Se une a Cole Palmer, Harry Maguire y Trent Alexander-Arnold en la lista de ausencias estelares. A pesar de sus 49 partidos internacionales desde 2020, Foden sufrió las consecuencias de una temporada irregular con el City, en la que solo marcó siete goles en la Premier. Tras ser fijo en las tres últimas participaciones de Inglaterra en el torneo, su falta de ritmo forzó a Tuchel a actuar.
- AFP
Tuchel explica el dilema de la selección
Al explicar por qué descartó al ex Jugador del Año de la PFA, el seleccionador de Inglaterra admitió que la decisión se basó en aspectos tácticos.
En declaraciones a talkSPORT, Tuchel dijo: «Con Phil es diferente: estuvo excelente en la concentración, tanto en los entrenamientos como fuera de ellos. Me dolió mucho comunicarle esta decisión. Noté en su cara lo mucho que quería venir, pero perdió gas en la segunda parte de la temporada y no tuvimos pruebas suficientes.
No tenía claro en qué posición juega: ¿10, falso 9 o, en el futuro, un papel similar al de Bernardo Silva como 8? Quizá ya no sea en la banda, así que no tiene sentido traer jugadores para alinearlos fuera de su posición; eso los haría sentir incómodos e infelices, por eso hay que tomar decisiones».
Se consolida la jerarquía en el vestuario
La mejor forma de integrar a Foden ha quitado el sueño a varios seleccionadores, que suelen relegarlo a la banda para hacer hueco a otros creativos. Con el riguroso sistema de transición de Tuchel, el panorama ha cambiado: desde su llegada en enero de 2025, el técnico alemán solo le ha dado una titularidad. Prefiere a Jude Bellingham y Morgan Rogers como opciones más sólidas en el centro del campo.
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Nos espera el partido del Grupo L
La selección inglesa de 26 jugadores debe afianzar rápido su táctica para el Grupo L ante Croacia, Ghana y Panamá. El 17 de junio, en el AT&T Stadium de Arlington, los Tres Leones debutarán contra Croacia y el mundo examinará la alineación de Tuchel. Mientras, un afectado Foden debe usar el largo parón veraniego para asimilar su exclusión y prepararse para la pretemporada bajo el nuevo técnico del City.