Thomas Partey niega dos nuevas acusaciones de violación tras declararse inocente de cinco cargos anteriores

El centrocampista, de 32 años, quedó exento de comparecer ante el tribunal el viernes, pero estuvo representado mientras el proceso judicial abordaba dos nuevas denuncias de violación que se remontan a diciembre de 2020. Estos cargos son independientes de los cinco delitos de violación y agresión sexual que se le imputaron el año pasado y que involucran a otras tres mujeres.

La fiscalía explicó que la última denunciante no se presentó hasta que se hicieron públicas las acusaciones iniciales contra el futbolista. A pesar de la creciente presión legal, el exjugador del Atlético de Madrid ha mantenido constantemente su inocencia en todos los cargos desde que comenzó la investigación de la Policía Metropolitana.