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Wales v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Thomas Partey busca nuevo club tras la decisión del Villarreal sobre el excentrocampista del Arsenal

T. Partey
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Ghana vs Panamá
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El excentrocampista del Arsenal Thomas Partey será agente libre este verano, tras decidir el Villarreal no renovarle. El club de La Liga no ha activado la cláusula de prórroga de 12 meses. El internacional ghanés, a la espera de juicio en el Reino Unido por graves acusaciones, deberá buscar equipo para la próxima temporada.

  • Partey dejará el Villarreal

    Partey quedará sin equipo a finales de mes, pues el Villarreal no renovará su contrato. The Athletic y Sport confirman que el club no ejercerá la opción de prórroga de 12 meses.

    Llegó en verano de 2025 procedente del Arsenal con un contrato de un año y, en su única temporada, jugó 32 partidos y contribuyó al tercer puesto del Villarreal en La Liga. Ahora su futuro está en otro lugar, pues el club ya planea seguir adelante sin él.

    • Anuncios
  • RCD Espanyol de Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Asuntos legales y defensa del club

    La decisión llega mientras el jugador afronta en el Reino Unido siete cargos de violación y uno de agresión sexual. Se declara inocente y su juicio está fijado para junio de 2027. Su fichaje por el Villarreal fue muy criticado. Entonces el presidente del club, Fernando Roig, defendió el fichaje: «El jugador está en un proceso judicial, mantiene su inocencia y niega las acusaciones. Corresponde a la justicia británica determinar lo que ocurrió. Por el momento, Partey es tan inocente como el resto de nosotros aquí. Respetar la presunción de inocencia es un valor fundamental en el Villarreal».

  • Complicaciones relacionadas con el Mundial

    Más allá de su futuro en el club, Partey afronta un obstáculo mayúsculo con Ghana: la selección disputará el Mundial 2026, pero su vicecapitán quedó fuera del partido inaugural. Se le denegó la entrada a Canadá, por lo que no pudo viajar a Toronto para el crucial encuentro contra Panamá.

    El martes se rechazó un recurso para revocar esa prohibición, confirmando su ausencia. Además, según algunas informaciones, varios jugadores del Villarreal ya habían expresado reservas sobre tenerlo como compañero, lo que agrava su turbulento momento.

  • Ghana v Uruguay: Group H - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro al centrocampista?

    Partey debe buscar un nuevo club como agente libre mientras gestiona sus asuntos personales. Su prioridad es el Mundial con Ghana, aunque las restricciones de viaje limitan su participación. Será difícil que un equipo europeo de primera división le ofrezca un contrato en medio de un juicio inminente.

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