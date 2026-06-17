Thomas Partey busca nuevo club tras la decisión del Villarreal sobre el excentrocampista del Arsenal

Partey quedará sin equipo a finales de mes, pues el Villarreal no renovará su contrato. The Athletic y Sport confirman que el club no ejercerá la opción de prórroga de 12 meses.

Llegó en verano de 2025 procedente del Arsenal con un contrato de un año y, en su única temporada, jugó 32 partidos y contribuyó al tercer puesto del Villarreal en La Liga. Ahora su futuro está en otro lugar, pues el club ya planea seguir adelante sin él.