El 1 de julio, varios jugadores cedidos regresaron al FC Bayern. La mayoría no tiene futuro en Múnich, así que se busca nuevo destino para ellos. Alexander Nübel fichó por el Besiktas, Daniel Peretz por el Southampton, Jonah Kusi-Asare por el Fulham, Jonathan Asp Jensen por el Deportivo de La Coruña y Maurice Krattenmacher por el SV Elversberg.
Traducido por
Thomas Müller y Mats Hummels podrían pronto tener la última palabra en su nuevo club: el FC Bayern de Múnich cede al siguiente jugador que regresa de una cesión
El jueves se marchó Lovro Zvonarek. Tras dos cesiones al Sturm Graz y al Grasshoppers de Zúrich, el centrocampista croata de 21 años ficha de forma definitiva por el CF Estrela Amadora, de la Primera División portuguesa, hasta 2029. El Bayern no ha revelado las condiciones del traspaso. Llegó al Bayern en 2022, con 17 años, procedente del Slaven Belupo por 1,8 millones de euros, y jugó sobre todo con el filial, aunque debutó en cinco ocasiones con el primer equipo.
En Amadora se reencontrará con Max Scholze, quien ya fichó en invierno. Que dos jugadores del Bayern lleguen en poco tiempo al mismo club aviva los rumores sobre el futuro del Estrela.
¿Ficharán Thomas Müller y Mats Hummels por el Estrela Amadora?
A principios de junio, «Bild» informó de que los exjugadores del Bayern Thomas Müller (36), Mats Hummels (37) y Yann Sommer (37) planeaban comprar el Estrela Amadora con un grupo de inversores. Desde entonces no ha habido novedades ni confirmación de la operación.
Hummels y Müller comentan el Mundial para MagentaTV. Hummels se retiró en 2025 con la AS Roma, mientras que Müller lo hace ahora con los Vancouver Whitecaps de la MLS. El portero suizo Sommer firmó el martes un contrato de tres años con el Club Brugge de Bélgica.
Según *Bild*, el impulsor del proyecto es Johannes Mösmang, quien tras diez años como responsable de integración en el Bayern podría asumir un cargo directivo en el club lisboeta. La temporada pasada se salvó del descenso.
Tras la salida de Zvonarek, el Bayern aún busca destino para Joao Palhinha, Sacha Boey, Bryan Zaragoza y Armindo Sieb, mientras Noel Aseko estaría cerca del Eintracht Fráncfort.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias