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Thomas Müller aconseja al Bayern de Múnich que no pierda de vista a una estrella de la Bundesliga tras ganar el premio al mejor jugador del partido en un encuentro del Mundial
Impacto desde el banquillo
Manzambi, de 20 años, ingresó en el minuto 72 y marcó dos goles en el 74 y el 90, guiando la victoria de Suiza 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium. Su actuación le valió el premio al mejor del partido. Su actuación refuerza su reputación tras una temporada en la que sumó 16 participaciones en goles en 47 partidos con el Friburgo.
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Muller elogia el potencial de Manzambi
Müller destacó a Manzambi, del Freiburg, como un jugador que el Bayern debería seguir tras su buena actuación con Suiza en el Mundial. El exinternacional alemán lo elogió mientras comentaba para MagentaTV.
«Para mí —y esto puede ser un titular— es un jugador al que el FC Bayern debería seguir», afirmó Müller.
Mantener los pies en la tierra en Friburgo
A pesar de los elogios de Müller, Manzambi se mantiene centrado en su trabajo. El centrocampista, con contrato en Friburgo hasta 2030, no piensa aún en el futuro.
Al preguntarle por la sugerencia de Müller de que el Bayern lo fiche, el jugador solo se rió ante la idea de un traspaso tan sonado y afirmó: «Sigo en el Friburgo. Estoy centrado en el Mundial. No sé qué haré la próxima temporada».
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Suiza aspira a quedar primera del grupo
Suiza suma cuatro puntos tras dos jornadas y está cerca de las eliminatorias. El último partido de grupo, ante Canadá, definirá el liderato.
Tras su decisiva actuación como suplente, Manzambi refuerza sus opciones de ser titular. El seleccionador suizo, Murat Yakin, ya ha insinuado que el centrocampista del Friburgo podría entrar en el once inicial para este encuentro decisivo.