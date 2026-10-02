AFP
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Thierry Henry sitúa a Zinedine Zidane «a la altura de Dios» mientras el icono de Francia disfruta de un inicio impecable como entrenador
Un icono francés cumple su sueño de sentarse en el banquillo
Henry elogió el inicio perfecto de Zidane después de que el seleccionador sumara el máximo de puntos en sus dos primeros partidos al frente de Francia. Asumir el mando de Francia había sido una ambición largamente deseada por la que esperó con paciencia tras dejar el banquillo del Santiago Bernabéu: «Me dije a mí mismo que lo único que quería hacer después del Real Madrid era esto».
El técnico, de 54 años, tuvo un impacto inmediato con una victoria por 0-1 a domicilio sobre Turquía el viernes 25 de septiembre, convirtiéndose en el primer seleccionador de Francia en ganar en su debut desde Aimé Jacquet en 1994, antes de asegurar un marcador idéntico en Bélgica tres días después.
- Panoramic by PsnewZ
La comparación con una deidad define la estatura como entrenador
Al observar el aura y la influencia inmediatas de su excompañero en la selección campeona del mundo de 1998, Henry destacó la extraordinaria consideración de la que goza el técnico recién nombrado dentro del fútbol. En declaraciones en el programa de RMC 'Rothen s'enflamme', el exdelantero del Arsenal dijo: "La llegada de Zizou es extraordinaria. Es tener a alguien que, en lo que respecta al fútbol, está a la altura de Dios. Lo digo sin intención de ofender a los creyentes, pero para nosotros, en el fútbol, está a la altura de Dios".
Un excompañero pide una constancia implacable
Henry también señaló de primera mano cómo la presencia de la leyenda en el vestuario ha inspirado a la próxima generación de talento francés: «Tenerlo con la selección francesa y ver lo que puede aportar a esta generación... Ya hemos visto a los chicos hablar y expresarse sobre él. Vimos cómo se les iluminaban los ojos... Es perfectamente normal porque, al fin y al cabo, ¡es Zizou!»
Sin embargo, al reflexionar sobre las incesantes expectativas públicas que en su día recayeron sobre Didier Deschamps, Henry subrayó que el éxito sostenido sigue siendo esencial: «Pero seguimos necesitando resultados; él ya ha conseguido algunos y tendrá que mantenerlos. Así que, como dije sobre Deschamps, ¡buena suerte!»
- ZUMA Press Wire
El Stade de France acoge grandes citas
Francia se prepara para recibir a Italia en el Stade de France el viernes por la noche, en un clásico duelo europeo. El calendario no da tregua al líder del grupo, que después dará la bienvenida a Bélgica en Saint-Denis en la cuarta jornada del próximo lunes. Dos partidos consecutivos en casa ofrecen a Zidane una oportunidad ideal para ampliar su racha de victorias y afianzar su autoridad en lo más alto de la Nations League.
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