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Adhe Makayasa
Traducido por

Thierry Henry sitúa a Zinedine Zidane «a la altura de Dios» mientras el icono de Francia disfruta de un inicio impecable como entrenador

T. Henry
Z. Zidane
Francia
Francia vs Italia
Italia
UEFA Nations League A

Thierry Henry ha hecho una valoración elogiosa del impacto inicial de Zinedine Zidane como seleccionador de Francia, comparando al legendario centrocampista con una deidad. Después de esperar pacientemente su oportunidad para dirigir a Francia, el exentrenador del Real Madrid ha empezado con fuerza y mantiene un pleno de victorias en el banquillo.

  • Un icono francés cumple su sueño de sentarse en el banquillo

    Henry elogió el inicio perfecto de Zidane después de que el seleccionador sumara el máximo de puntos en sus dos primeros partidos al frente de Francia. Asumir el mando de Francia había sido una ambición largamente deseada por la que esperó con paciencia tras dejar el banquillo del Santiago Bernabéu: «Me dije a mí mismo que lo único que quería hacer después del Real Madrid era esto».

    El técnico, de 54 años, tuvo un impacto inmediato con una victoria por 0-1 a domicilio sobre Turquía el viernes 25 de septiembre, convirtiéndose en el primer seleccionador de Francia en ganar en su debut desde Aimé Jacquet en 1994, antes de asegurar un marcador idéntico en Bélgica tres días después.

  • imago-sport-35094506.jpgPanoramic by PsnewZ

    La comparación con una deidad define la estatura como entrenador

    Al observar el aura y la influencia inmediatas de su excompañero en la selección campeona del mundo de 1998, Henry destacó la extraordinaria consideración de la que goza el técnico recién nombrado dentro del fútbol. En declaraciones en el programa de RMC 'Rothen s'enflamme', el exdelantero del Arsenal dijo: "La llegada de Zizou es extraordinaria. Es tener a alguien que, en lo que respecta al fútbol, está a la altura de Dios. Lo digo sin intención de ofender a los creyentes, pero para nosotros, en el fútbol, está a la altura de Dios".

  • Un excompañero pide una constancia implacable

    Henry también señaló de primera mano cómo la presencia de la leyenda en el vestuario ha inspirado a la próxima generación de talento francés: «Tenerlo con la selección francesa y ver lo que puede aportar a esta generación... Ya hemos visto a los chicos hablar y expresarse sobre él. Vimos cómo se les iluminaban los ojos... Es perfectamente normal porque, al fin y al cabo, ¡es Zizou!»

    Sin embargo, al reflexionar sobre las incesantes expectativas públicas que en su día recayeron sobre Didier Deschamps, Henry subrayó que el éxito sostenido sigue siendo esencial: «Pero seguimos necesitando resultados; él ya ha conseguido algunos y tendrá que mantenerlos. Así que, como dije sobre Deschamps, ¡buena suerte!»

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  • imago-sport-1084014965.jpgZUMA Press Wire

    El Stade de France acoge grandes citas

    Francia se prepara para recibir a Italia en el Stade de France el viernes por la noche, en un clásico duelo europeo. El calendario no da tregua al líder del grupo, que después dará la bienvenida a Bélgica en Saint-Denis en la cuarta jornada del próximo lunes. Dos partidos consecutivos en casa ofrecen a Zidane una oportunidad ideal para ampliar su racha de victorias y afianzar su autoridad en lo más alto de la Nations League.

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