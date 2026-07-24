Getty/GOAL
Traducido por
¿Thierry Henry será el siguiente? La leyenda francesa quiere seguir los pasos de sus excompañeros Didier Deschamps y Zinedine Zidane y entrenar a la selección
Henry fue el seleccionador de Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024
En los Juegos Olímpicos de París 2024 llevó a la anfitriona Francia a la final contra España, pero la prórroga les privó del oro y se colgaron la plata.
Además, dirigió brevemente al Mónaco, regresó a la MLS con el Montreal Impact y colaboró con Roberto Martínez en la selección belga.
A sus 48 años, se mantiene abierto a opciones tras regresar al análisis deportivo y no parece tener prisa por volver a la banda, aunque valorará las ofertas tentadoras.
Tomar las riendas de la selección francesa resultaría atractivo, pues a varios compañeros del Mundial de 1998 se les ha abierto esa puerta. Deschamps concluye un ciclo de 14 años con un título mundial en 2018 y la Liga de Naciones de la UEFA.
El ganador del Balón de Oro, Zidane, asume el cargo —su primera experiencia fuera del Real Madrid— y se espera que busque nuevos títulos con una plantilla repleta de estrellas como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.
- Getty
¿Será Henry el futuro seleccionador de Francia?
Cuando Zidane se retire, ¿podrá Henry mantener la racha de la generación del 98? Aliadière, excompañero de los «Invincibles» del Arsenal, respondió a GOAL en colaboración con ToonieBet: «¿Por qué no? Estoy seguro de que a Thierry le encantará aceptar el puesto.
Hemos visto lo patriota que es y lo mucho que ama a Francia. También lo vimos durante los Juegos Olímpicos de 2024. Hizo un gran torneo allí. Estoy seguro de que lo tendrá presente y le encantará tener esa oportunidad en algún momento.
Pero Zidane es distinto en Francia; ya rozó lo divino. Siempre será Zidane, así que le deseo éxito.
«Aunque Deschamps no haya ganado este Mundial, sigue llegando a semifinales y finales, y ganó en 2018. Así que para Zidane el reto será cruzar la línea de meta.
El siguiente paso para Zidane es ganar algo; no basta con llegar a semis o cuartos. Solo un equipo lo consigue y eso se nota también con Inglaterra, que en los últimos torneos ha estado cerca sin lograrlo. Uno acaba perdiendo la paciencia, así que ojalá Zidane lo consiga.
Zidane quiere seguir la estela del éxito cosechado por Deschamps
Al ser preguntado si Francia seguirá siendo favorita en la Eurocopa y el Mundial gracias a su generación dorada, Aliadiere respondió: «Sí, al 100 %.
«Aunque digan que Didier Deschamps solo tiene un Mundial, eso ya es más que muchos. Y hay que valorar lo que ha logrado con esta plantilla tan talentosa.
Zidane tomará el relevo y casi no tendrá que hacer: todo está listo para que triunfe. La plantilla es fuerte, los jóvenes volverán y los que faltan también regresarán.
«Piensa en un jugador como [Rayan] Cherki, que apenas jugó; estará aquí dos o cuatro años. O en [Hugo] Ekitike, que llegó lesionado. Con los nombres y el talento que hay, Zidane solo tiene que añadir su toque mágico y hacer que funcione».
- (C)Getty Images
Próximos partidos de Francia: la Liga de Naciones, tras la decepción del Mundial
Francia no cumplió su promesa en el Mundial 2026 y volvió a perder contra España. Tras caer en semis ante la campeona, sufrió un dramático 5-5 contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto.
Los Bleus, que confirmarán pronto el fichaje de Zidane, volverán a la acción en septiembre con la Liga de Naciones, donde se medirán a Turquía, Bélgica e Italia en el Grupo A1.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias