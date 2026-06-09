Thierry Henry, leyenda del Arsenal, explica qué necesitan los Gunners en el mercado de fichajes de verano y advierte a los futuros campeones de la Premier League 2026: «No será fácil»

El Arsenal acabó con 22 años de espera y ganó la Premier League bajo Mikel Arteta, un éxito que ha unido a la afición y respaldado el proyecto a largo plazo del club. Henry reconoció que, antes de la temporada, notó un cambio de mentalidad en el equipo y afirmó que por fin tenían todo lo necesario para triunfar.

Al hablar de sus sensaciones respecto a la plantilla actual, Henry declaró a Betway: «Dije al comienzo de la temporada que era la primera vez que veía al equipo capaz de ganar la liga, y no titubeé al afirmar que debíamos ganarla. Antes faltaba algo, pero este año lo han conseguido. ¿Por qué? Tiempo, invertir de la forma adecuada y, por fin, me identifico con el equipo. Hay algo ahí —el espíritu de lucha, los grandes momentos— con lo que te puedes identificar».



