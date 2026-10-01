El exdelantero del Arsenal Henry cree que Barcola necesita tiempo para adaptarse al fútbol inglés. Señaló la transición del extremo desde el estructurado sistema de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain a un entorno mucho más intenso en la Premier League.

«No siempre es fácil cuando estás acostumbrado a un determinado sistema y a una manera de jugar, en la que todo el mundo sabe lo que está pasando en cada momento», dijo Henry a Betway. «Acaba de llegar a Liverpool, no habla inglés, y es un estilo de juego diferente, con una intensidad distinta en la liga. Se ve que todo el que entra en el sistema de Luis Enrique brilla: [Khvicha] Kvaratskhelia, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, Barcola».

Apoyándose en su propia llegada a Inglaterra, Henry añadió: «Yo tuve que afrontarlo de la misma manera, y luego se produjo ese pequeño cambio y me sentí más cómodo. Empiezas a hablar inglés, puedes bromear en el vestuario, eres un poco menos tímido y la gente empieza a saber cómo eres.

«No es un lugar fácil para empezar, y él no pidió que pagaran ese precio por él, pero lo lleva a cuestas. Todos sabemos que en el uno contra uno es letal y que tiene velocidad. Lo único en lo que necesita trabajar es en la definición, pero eso es normal. Si ves mi definición cuando tenía 19 o 20 años comparada con la del final de mi carrera, era muy diferente. Llegué a tener mucha más seguridad en mi juego».

Henry subrayó que el pedigrí de Barcola y su elevado precio de traspaso hacen que la paciencia vaya a ser escasa. «Tras ganar la Champions League dos veces seguidas, jugar con Francia, con el precio que se ha pagado y la calidad que tiene, la gente no va a esperar a que se convierta en un jugador completamente hecho, así que va a tener que rendir», advirtió el francés. «Va a haber un nivel de exigencia, y a veces todavía está algo verde en la definición, pero genera muchísimo».