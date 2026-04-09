Thierry Henry intenta esconderse mientras Jamie Carragher y Peter Schmeichel discuten la pobre actuación del Liverpool ante el PSG en directo

Carragher criticó la decisión de dejar la defensa de cuatro: «El entrenador intentó algo, pero falló tácticamente. Es fácil para mí decirlo a posteriori, eso es lo que hacemos, somos comentaristas, hablamos después del partido. Lo planteó con una defensa de cinco totalmente equivocada; de hecho, estaban más expuestos con cinco defensas que con cuatro, porque jugaban al hombre en todo el campo y los tres centrales tenían que cubrir toda la anchura del terreno de juego».

Schmeichel le respondió en directo: «Jamie, quizá estás muy involucrado emocionalmente, así que entiendo tu postura. Desde el estadio no parecían tener problemas cuando el PSG tenía el balón cerca de su área. Coincido en parte de tu análisis de los goles, pero creo que tener tantos defensas les ayudó. El PSG fue intenso, pero sabe jugar al fútbol».