El partido comenzó lento: Francia solo disparó una vez en la primera parte —su cifra más baja en la fase de grupos desde 1966—. Pero los ajustes tácticos liberaron al mediapunta del Bayern, que dominó la segunda mitad. Henry elogió su trabajo defensivo y su inteligencia posicional, claves para frenar la transición de Senegal.

Henry explicó: «Me gusta su forma de jugar y creo que el partido cambió en la segunda parte cuando pasó a ocupar la posición de número 10. Sé que fue él quien propició ese gol por la derecha [a Kylian Mbappé]. Pero cuando jugaba por el centro, lo que hacía era impedir que Senegal desarrollara su juego. Siempre impedía que los centrocampistas de Senegal recibieran el balón. Lo ve todo. Tiene un impacto en los partidos que no puedo explicarte. Si cometes un error y no estás atento, te castigará con un pase. Su influencia en la segunda parte fue clave para el equipo».