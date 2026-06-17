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Thierry Henry ignora a Kylian Mbappé al elegir al «jugador más importante» de Francia tras ganar el Mundial a Senegal
Olise, protagonista de la victoria de Senegal
Mbappé acaparó titulares con dos goles ante Senegal, que lo convirtieron en el máximo goleador de Francia con 58 tantos. Sin embargo, Henry cree que el motor del equipo es otro: Olise.
Como analista en FOX Sports, Henry destacó cómo Olise marcó el ritmo del partido: 76 toques, cuatro ocasiones creadas y la asistencia del primer gol de Mbappé. Además, subrayó que el encuentro cambió cuando el centrocampista se situó en una posición más central en la segunda parte.
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Henry distingue entre el MVP y el MIP
A pesar de las hazañas de Mbappé, que han batido récords —con el doblete del martes ya suma 14 goles en el Mundial, a solo dos de igualar a Lionel Messi, quien marcó un hat-trick tras la victoria de Francia, y a Miroslav Klose—, Henry distinguió entre la brillantez individual y la importancia táctica. Sigue admirando al capitán francés, pero ahora ve a Olise como pieza clave en el último tercio del campo.
Henry afirmó: «Mbappé siempre será nuestro MVP. Michael Olise empieza a ser nuestro MIP, el jugador más importante. Kylian respondió y tenía confianza en él; dije que lo respaldaría y lo hizo. Mbappé será el MVP, pero Olise se convierte en el MIP».
El cambio táctico que desbarató a Senegal
El partido comenzó lento: Francia solo disparó una vez en la primera parte —su cifra más baja en la fase de grupos desde 1966—. Pero los ajustes tácticos liberaron al mediapunta del Bayern, que dominó la segunda mitad. Henry elogió su trabajo defensivo y su inteligencia posicional, claves para frenar la transición de Senegal.
Henry explicó: «Me gusta su forma de jugar y creo que el partido cambió en la segunda parte cuando pasó a ocupar la posición de número 10. Sé que fue él quien propició ese gol por la derecha [a Kylian Mbappé]. Pero cuando jugaba por el centro, lo que hacía era impedir que Senegal desarrollara su juego. Siempre impedía que los centrocampistas de Senegal recibieran el balón. Lo ve todo. Tiene un impacto en los partidos que no puedo explicarte. Si cometes un error y no estás atento, te castigará con un pase. Su influencia en la segunda parte fue clave para el equipo».
- AFP
Encontrar la pieza que falta en el rompecabezas francés
Francia buscaba desde hace años un sucesor para sus genios creativos. Henry cree que Olise —con 28 asistencias esta temporada, más que cualquier otro jugador de las cinco grandes ligas, según Opta— es el enlace perfecto entre la defensa y la delantera repleta de estrellas.
Henry concluyó: «Es el enlace que necesitábamos desde la defensa hasta el ataque; el ’10’ que llevábamos años buscando». Con las eliminatorias cerca, la sociedad entre el «Jugador Más Valioso» y el «Jugador Más Importante» puede llevar a Francia hacia el título.