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Thierry Henry explica por qué Francia sigue perdiendo contra España y reconoce que La Roja es «muy superior» a Kylian Mbappé y compañía
El dominio de España perjudica a Francia
Henry vio cómo España venció 2-0 a Francia en la semifinal del martes. Como comentarista de Fox Sports, quedó impresionado por la actuación española.
Dijo: «Los españoles controlaron el balón y demostraron por qué son campeones de Europa. Fueron muy superiores. Ganó el mejor equipo. Si no estás metido en el partido desde el principio, se te va a hacer difícil. España es el peor equipo al que te puedes enfrentar cuando vas perdiendo 1-0. Es difícil de asimilar. Francia debe analizar lo que ha pasado y salir reforzada para volver con el objetivo de vencer a su nuevo enemigo acérrimo».
Una filosofía futbolística coherente
Henry destacó la constante supremacía del fútbol español en varias categorías en los últimos años. Aseguró que su éxito no es casual, sino el fruto de una identidad táctica clara que se mantiene en todos los niveles.
Henry explicó: «Fútbol femenino, torneos juveniles, Juegos Olímpicos… Perdí una final contra ellas [como seleccionador sub-23 en los Juegos Olímpicos de 2024]. Una y otra vez, están ahí. Tienen una identidad clara: todas juegan de la misma manera, sea cual sea el nivel. El entrenador conoce el sistema a la perfección. Es un equipo de estrellas. Cuando España tiene el balón, no te lo devuelve; tienes que ir a por él. Quiero elogiar el sistema y lo que han puesto en marcha».
Confiar en el sistema establecido
Henry destacó que el segundo gol de España nació de una larga posesión, lo que mostró su ADN futbolístico. Añadió que todos los jugadores saben exactamente qué hacer, sin importar su experiencia.
Henry añadió: «Lo viví como jugador contra ellos, como entrenador contra ellos, pero también cuando jugaba en el Barcelona. Hay que entender que el balón se mueve, que todos deben mantenerse en su posición, creer en sus compañeros y dejar que el balón circule. Se abren en cada jugada para atraer al equipo rival. Contra Francia se pasa el balón como si ellos no estuvieran ahí. Ya sea Baena o Nico Williams quien juegue, saben lo que tienen que hacer desde que tenían nueve años. Ya sea su primer partido internacional o el tercero, lo saben porque juegan con el mismo estilo».
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Deschamps se marcha mientras España espera a su rival en la final
Francia inicia una nueva era tras la salida de Didier Deschamps, cuyo mandato de 14 años culminó con el título del Mundial 2018. España llega a la final con gran confianza y espera al ganador del Inglaterra-Argentina para afianzar su condición de potencia mundial.
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