El Bournemouth pide unos 80 millones de euros por Kroupi, delantero técnico y con buen remate. El jugador, con contrato hasta 2030, interesa a varios grandes.

Además, el Bayern enfrentaría una dura competencia: FC Barcelona, Manchester City y Arsenal también siguen al internacional sub-21 francés.

Además, el francés tiene un admirador famoso: la leyenda de los Gunners, Thierry Henry. «No me sorprende su evolución», declaró en Sky Sports y recordó que, como seleccionador sub-21, intentó convocarlo con solo 16 años: «No salió del todo bien, porque ni siquiera había jugado con las selecciones sub-17, sub-18 o sub-19», recordó Henry, y añadió entusiasmado: «Pero cuando veo a un jugador con ese talento en bruto y esa voluntad, la edad me da igual».