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Thierry Henry elogia a Eden Hazard y lo define como «único», aunque Kevin De Bruyne «no comparte esa opinión». El exjugador del Arsenal rinde homenaje a las leyendas de la Premier League
La magia de Hazard
Henry nunca ocultó su admiración por Hazard, quien aterrorizó a las defensas de la Premier League durante sus años de títulos en el Chelsea. El francés, entonces segundo de los Diablos Rojos belgas, trabajó codo con codo con el extremo y vio de primera mano su talento para decidir partidos.
«Eden es Eden. Es único en su clase», declaró Henry a L'Avenir, reconociendo el talento natural del extremo y la brillantez que mostró en sus mejores años en el Chelsea de la Premier League.
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Una conexión más profunda con De Bruyne
Sin embargo, al mencionar al excentrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne, el tono de Henry mostró un profundo respeto intelectual. El francés admitió que a menudo ve en la intensidad y la perspectiva del belga un reflejo de sí mismo. Tras una pausa, Henry explicó: «Kevin De Bruyne es diferente; ve las cosas de otra manera. A menudo me reconozco en él: tiene una forma única de ver la vida, de hablar y de entender ciertas cosas».
Las palabras de Henry revelan el temperamento perfeccionista de De Bruyne, a menudo malinterpretado como frustración por aficionados y críticos. Para Henry, ese fuego es solo la consecuencia de una mente futbolística que funciona a mayor velocidad que la de los demás.
El «extraordinario» creador de juego ve lo que otros no ven
La estrella de los «Invincibles» del Arsenal afirma que la ejecución técnica de De Bruyne se basa en una visión única del juego. Explica que su capacidad para dar pases que dejan perplejos a los espectadores proviene de ver el fútbol de manera diferente. «A menudo, la gente se pregunta: “¿Por qué se enfada?”. Es solo que Kevin es diferente», afirmó Henry.
Para Henry, ese temperamento convierte al belga en uno de los mejores creadores de la historia. «Por eso, a veces, hace un pase que te hace preguntarte: “¿Qué ha visto?”. Es un jugador extraordinario», añadió el francés.
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De Bruyne sigue llevando las riendas
Mientras Hazard se retiró por lesiones en el Real Madrid, De Bruyne sigue en forma. El mediapunta, que dejó el City tras triunfar con el Nápoles, ha jugado 19 partidos esta temporada, con cinco goles y tres asistencias.