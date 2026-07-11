Getty/GOAL
Traducido por
Thierry Henry destaca la «mayor fortaleza» de Francia y abraza a Kylian Mbappé en una sorpresiva visita al vestuario
Henry visita a la selección francesa
El exdelantero francés Thierry Henry visitó el vestuario de Les Bleus tras la goleada a Marruecos en Boston. Los jugadores, entre ellos Dembélé, Gusto y Hernández, lo recibieron con entusiasmo, y el icono abrazó al capitán Mbappé.
El exdelantero, quien trabaja como comentarista en la televisión estadounidense, admitió estar impresionado por el nivel del equipo de Didier Deschamps.
- Getty Images Sport
Una leyenda elogia el trabajo defensivo
Al entrar en el vestuario con un traje impecable, Henry felicitó a la selección francesa. En declaraciones a los medios oficiales, el tercer máximo goleador de «Les Bleus» destacó la intensidad sin balón como clave del éxito.
Dirigiéndose a Mbappé y al grupo, admitió: «Sinceramente, ya no sabemos qué decir». Y añadió: «Con el balón son extraordinarios, como siempre. Pero lo que más me impresiona es su capacidad para recuperarlo.
Lo que hace el equipo sin el balón es extraordinario. Ya sabemos lo que puede hacer con él, pero mantenerlo en campo rival, seguir presionando y asfixiar al rival es de 10. Bravo, “DD”, bravo al equipo y a la afición.
«Lo veía por tele y ese entusiasmo llena el corazón. Ojalá dure. Es maravilloso, pero recordemos que solo estamos en semis; queremos llegar al final».
Reencuentro con una estrella olímpica
La visita fue emotiva y permitió a Henry reencontrarse con el centrocampista Manu Koné, pieza clave en la plata olímpica de París 2024. Tras charlar con Koné y llevarse la camiseta de Michael Olise, Henry —junto al exdelantero André-Pierre Gignac— animó al grupo a no relajarse antes de traer de vuelta el trofeo.
Y le dedicó un elogio especial: «Hoy he reconocido al verdadero Manu».
- AFP
Nos espera el reto de las semifinales
Francia debe centrarse en la semifinal del martes contra España. La racha de los hombres de Deschamps es notable, pero, como señala Henry, su puntería y la disciplina defensiva marcarán el duelo.
Las altas expectativas y la ambición de alcanzar la final motivarán y presionarán al capitán Mbappé y sus compañeros en los próximos días.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias