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GFX Kylian Mbappe Thierry HenryGetty/GOAL
Adhe Makayasa

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Thierry Henry destaca la «mayor fortaleza» de Francia y abraza a Kylian Mbappé en una sorpresiva visita al vestuario

K. Mbappe
Francia
T. Henry
World Cup

Thierry Henry sorprendió al plantel francés en el vestuario tras la contundente victoria 2-0 sobre Marruecos en cuartos de final del Mundial. El legendario delantero abrazó al capitán Kylian Mbappé y elogió la solidez defensiva, pero recordó que la tarea aún no acaba.

  • Henry visita a la selección francesa

    El exdelantero francés Thierry Henry visitó el vestuario de Les Bleus tras la goleada a Marruecos en Boston. Los jugadores, entre ellos Dembélé, Gusto y Hernández, lo recibieron con entusiasmo, y el icono abrazó al capitán Mbappé.

    El exdelantero, quien trabaja como comentarista en la televisión estadounidense, admitió estar impresionado por el nivel del equipo de Didier Deschamps.


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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una leyenda elogia el trabajo defensivo

    Al entrar en el vestuario con un traje impecable, Henry felicitó a la selección francesa. En declaraciones a los medios oficiales, el tercer máximo goleador de «Les Bleus» destacó la intensidad sin balón como clave del éxito.

    Dirigiéndose a Mbappé y al grupo, admitió: «Sinceramente, ya no sabemos qué decir». Y añadió: «Con el balón son extraordinarios, como siempre. Pero lo que más me impresiona es su capacidad para recuperarlo.

    Lo que hace el equipo sin el balón es extraordinario. Ya sabemos lo que puede hacer con él, pero mantenerlo en campo rival, seguir presionando y asfixiar al rival es de 10. Bravo, “DD”, bravo al equipo y a la afición.

    «Lo veía por tele y ese entusiasmo llena el corazón. Ojalá dure. Es maravilloso, pero recordemos que solo estamos en semis; queremos llegar al final».

  • Reencuentro con una estrella olímpica

    La visita fue emotiva y permitió a Henry reencontrarse con el centrocampista Manu Koné, pieza clave en la plata olímpica de París 2024. Tras charlar con Koné y llevarse la camiseta de Michael Olise, Henry —junto al exdelantero André-Pierre Gignac— animó al grupo a no relajarse antes de traer de vuelta el trofeo.

    Y le dedicó un elogio especial: «Hoy he reconocido al verdadero Manu».

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Nos espera el reto de las semifinales

    Francia debe centrarse en la semifinal del martes contra España. La racha de los hombres de Deschamps es notable, pero, como señala Henry, su puntería y la disciplina defensiva marcarán el duelo.

    Las altas expectativas y la ambición de alcanzar la final motivarán y presionarán al capitán Mbappé y sus compañeros en los próximos días.

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