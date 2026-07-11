Thierry Henry destaca la «mayor fortaleza» de Francia y abraza a Kylian Mbappé en una sorpresiva visita al vestuario

Al entrar en el vestuario con un traje impecable, Henry felicitó a la selección francesa. En declaraciones a los medios oficiales, el tercer máximo goleador de «Les Bleus» destacó la intensidad sin balón como clave del éxito.

Dirigiéndose a Mbappé y al grupo, admitió: «Sinceramente, ya no sabemos qué decir». Y añadió: «Con el balón son extraordinarios, como siempre. Pero lo que más me impresiona es su capacidad para recuperarlo.

Lo que hace el equipo sin el balón es extraordinario. Ya sabemos lo que puede hacer con él, pero mantenerlo en campo rival, seguir presionando y asfixiar al rival es de 10. Bravo, “DD”, bravo al equipo y a la afición.

«Lo veía por tele y ese entusiasmo llena el corazón. Ojalá dure. Es maravilloso, pero recordemos que solo estamos en semis; queremos llegar al final».