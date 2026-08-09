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Thierry Henry, Declan Rice, Dennis Bergkamp y Bukayo Saka: ¿Qué integrantes del equipo del Arsenal campeón de la Premier League 2026 tendrían sitio en el equipo de los Invincibles?
¿Cuántos puntos sumaron los «Invincibles» invictos del Arsenal?
En la cima de su poder a comienzos de los años 2000, el Arsenal aseguró su dominio nacional de una manera histórica. No sufrió ni una sola derrota en 38 partidos de la Premier League, con 26 victorias y 12 empates que dejaron al gigante del norte de Londres con 90 puntos.
Nadie antes ni después ha conseguido igualar esa hazaña en la máxima categoría inglesa. Una presencia destacada en los libros de récords será difícil de borrar, y hasta figuras como Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Jurgen Klopp y Pep Guardiola se han quedado cortas en ese apartado.
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Henry, Bergkamp y Vieira fueron figuras talismánicas para el Arsenal
El Arsenal regresó al primer puesto la pasada temporada, tras tres subcampeonatos consecutivos, con Mikel Arteta buscando construir una dinastía en el Emirates Stadium que rivalice con la que anteriormente se estableció en Highbury.
Tiene mucho talento a su disposición, entre ellos los campeones del mundo David Raya y Mikel Merino, las superestrellas de Inglaterra Declan Rice y Bukayo Saka, junto con los imponentes centrales William Saliba y Gabriel Magalhaes.
¿Entraría alguno de ellos en un once combinado si los ‘Invencibles’ de Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieria, Ashley Cole, Sol Campball y Robert Pires se tuvieran en cuenta?
¿Entrarían Rice y Saka en el estelar equipo de los «Invencibles» del Arsenal?
Tras haber trabajado junto a esas figuras icónicas, Stack, en declaraciones exclusivas a GOAL mientras great football betting odds pone precio a la campaña 2026-27 de la Premier League, dijo al ser preguntado por mezclar y combinar dos generaciones: «De hecho, ya he hecho esto antes, solo con mis dos hijos, porque cuestionaban a los Invincibles. Creen que éramos absolutamente malísimos porque nunca nos vieron en directo. No terminan de comprender quiénes eran Thierry Henry y Dennis Bergkamp y lo que suponía tenerlos como pareja de ataque.
«Mira, el juego ha cambiado por completo. Una cosa que no ha cambiado es ganar, y el Arsenal, en términos de ese equipo, tenía esa mentalidad de no perder. Así que, en general, en realidad creo que hay un argumento de mucho peso para decir que el fútbol ha ido hacia atrás.
«Cuando el Arsenal de los Invincibles jugaba contra equipos como el Chelsea y el Manchester United, por ejemplo, y posiblemente también el Liverpool. No puedo ponértelos todos porque serían demasiados, pero cuando hablas de lo que había en la Premier League en aquella época, con la calidad de tus Lampards, tus Terrys, tus Ferdinands, tus Drogbas, tus Vidics, la lista es interminable. Y sí creo que entonces era mucho más difícil hacerlo que ahora, en mi opinión.
«No me gustaría ir jugador por jugador, pero creo que sería un 50-50, de verdad. Creo que hay ciertos jugadores de aquel equipo de los Invincibles que simplemente no puedes sacar, como Thierry, Dennis, Vieira, Sol Campbell, por ejemplo, Ashley Cole. Son cinco de inmediato, y luego empiezas a meter ahí a Robert Pires. Creo que pondrías a Pires en la izquierda en lugar de lo que tenemos en este momento. Creo que hay argumentos a favor de Gilberto Silva y gente así. Ha ganado un Mundial, por ejemplo.
«Ojalá pudiéramos fusionarlos a ambos. Creo que tendríamos un equipazo, eso te lo digo yo. Pero a este nuevo grupo de jugadores del Arsenal se le gestiona de otra manera. El juego ha cambiado, pero están encontrando formas de ganar partidos. Están encontrando formas de ganar títulos ahora, lo cual obviamente es algo enormemente positivo».
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Arsenal 2026-27: defensa del título de la Premier League y asalto a la Champions League
David Raya, Jurrien Timber, Saliba o Gabriel, Rice y Saka están entre los que aspiran a entrar en el equipo de los «Invincibles». El reto al que se enfrentan ahora es convertirse en ganadores de múltiples títulos, al tiempo que hacen su propia historia en el palmarés.
Tras sufrir otra derrota en una final en 2026, el Arsenal sigue esperando su primera corona de la Champions League. Se intentará corregir ese error en la próxima campaña, que arrancará el 21 de agosto, después de enfrentarse al Manchester City en la Community Shield, cuando reciba al recién ascendido Coventry.
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