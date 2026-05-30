¡Thierry Henry debe de tener un don profético! Kai Havertz hace historia en la Liga de Campeones contra el PSG

Franz «Bulle» Roth y Gerd Müller ya lo consiguieron con el Bayern en la final de la Copa de Europa, cuando el torneo se disputaba solo por eliminatorias.

Además, Havertz es el tercer jugador que gana la final con dos clubes distintos, tras Cristiano Ronaldo (Manchester United y Real Madrid) y Mario Mandzukic (Bayern Múnich y Juventus).

«De niño nunca hubiera imaginado que marcaría un gol en la final y que ganaríamos el partido. Siempre estaré orgulloso de ello. Simplemente intento llevarme esa sensación conmigo y espero que vuelva a suceder», declaró Havertz al Guardian antes del partido.