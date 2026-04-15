Getty/GOAL
Traducido por
Thierry Henry compara a Lamine Yamal con Cristiano Ronaldo tras la «intrépida» actuación del joven prodigio del Barcelona en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid
Un adolescente lidera una valiente remontada
El Barcelona arrancó el partido de vuelta de cuartos con una desventaja de dos goles, pero Yamal encendió la esperanza al marcar a los cuatro minutos. Ferran Torres igualó el global, sin embargo el equipo de Hansi Flick acabó cediendo por el tanto de Ademola Lookman y la expulsión de Eric García en el final. La derrota confirmó la eliminación del Barcelona por 3-2 en el global, a pesar de que la incansable actuación de Yamal estuvo a punto de firmar una remontada histórica.
- Getty Images Sport
Henry elogia la audacia al estilo de Ronaldo
Como comentarista de la CBS, Henry destacó la habilidad del joven para respaldar con juego de élite sus ambiciosas declaraciones previas al partido. La leyenda de Arsenal y Barcelona subrayó que esa mezcla de palabra y acción solo la logran los grandes iconos del fútbol.
Al recordar el impacto del ‘10’ y su mentalidad, Henry afirmó: «Esto es lo que hacía el joven Cristiano Ronaldo: hablaba con audacia en las entrevistas y lo respaldaba en el campo. Yamal dijo que llevaría al Barcelona a cuestas y, a los dos minutos, ya había marcado. Pero lo que más me impresiona es su valentía. A pesar de su corta edad, juega con una confianza, creatividad y madurez inusuales. No se esconde, pide el balón y decide cuando más importa. Eso marca a un jugador especial».
Una temporada de récords para la joven promesa
El gol de Yamal en Madrid fue su participación directa número 40 en un gol esta temporada, un récord personal que confirma su importancia en el joven Barcelona. Aunque el equipo encajó por decimoquinto partido seguido en la Liga de Campeones, el delantero siguió creciendo en Europa.
Al comparar su trayectoria con la de otros grandes, Henry añadió: «Si sigue así, trabajando duro y manteniéndose concentrado, lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores del mundo. Lionel Messi tenía un talento increíble, pero esta confianza audaz de Yamal es única y emocionante de ver».
- Getty Images Sport
Ahora la prioridad es el gravamen sobre la propiedad
Sin opciones en Europa, el Barcelona se centra en ganar su segundo título consecutivo de La Liga. Con nueve puntos de ventaja y siete jornadas por jugar, el equipo de Flick vuelve a la lucha el miércoles en el Spotify Camp Nou ante el Celta de Vigo, donde se espera que Yamal lideré de nuevo el ataque blaugrana.