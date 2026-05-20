Thierry Henry agradece a la plantilla de Mikel Arteta por acabar con 22 años sin título de la Premier League

En un mensaje a sus cinco millones de seguidores en Instagram, Henry homenajeó a los jugadores que devolvieron al club a la cima del fútbol inglés. Recordó la transición de Highbury al Emirates y destacó lo largo que ha sido el camino para los fieles del Arsenal. Su palabras emocionaron a una afición que soportó más de dos décadas de fracasos y reconstrucciones antes de que Arteta encontrara la fórmula ganadora.

«De las gradas de Highbury al Emirates: Arsenal Nation, por fin podemos celebrar», publicó Henry. «Un agradecimiento especial a esta generación: por fin mis hijos nos han visto ganar la liga ❤️🤍 #goonerforlife».



