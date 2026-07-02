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Thierry Henry advierte a Inglaterra sobre el «peligroso» partido contra México y subraya que «Sir Harry Kane» no siempre puede ser su salvador en el Mundial
Henry lanza una advertencia a Azteca
Inglaterra avanzó a octavos tras remontar 2-1 a Congo, pero Henry no quedó convencido. El exmundialista advierte que la humedad y altitud de Ciudad de México serán un desafío mayor para el equipo de Tuchel.
En declaraciones a Fox Sports, Henry instó a Inglaterra a corregir sus lentos arranques antes de visitar el Azteca. «No conviene adelantarse, pero hay que abordar la situación», afirmó. «Si empiezan allí como hoy, con la altitud y sin saber el tiempo, lo tendrán muy difícil». Es muy distinto jugar en un estadio cubierto con clima controlado que hacerlo al aire libre a esa altitud».
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El factor Kane
Aunque Kane ha estado sensacional y marcó un doblete en los últimos minutos para remontar, Henry insiste en que no se puede esperar que el delantero del Bayern de Múnich salve al equipo siempre. El francés admitió que le impresionaba la habilidad del capitán, pero señaló la preocupante dependencia que la plantilla tiene de él.
«Todos sabemos que este chico, Sir Harry [Kane], puede desmontar a cualquier equipo en cualquier momento, pero no se puede empezar el partido así y no siempre tendrás ese respiro que te dé una oportunidad, porque Ecuador, tras ese respiro, se vio en apuros. Harry Kane… siempre es él quien les salva».
La fortaleza defensiva de México
El reto de Inglaterra es mayor por el sólido historial defensivo de México en este torneo. «El Tri» llegó a octavos sin encajar gol, tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur, la República Checa y Ecuador. Además, los anfitriones nunca han perdido un partido del Mundial en el Azteca, mientras que la remontada de Inglaterra ante la República Democrática del Congo es solo la segunda vez en su historia que ganan un Mundial tras encajar el primer gol.
Henry duda de que Inglaterra tenga la variedad táctica para superar esa defensa si se queda atrás en el marcador. «El México que vimos ayer, cómo jugó [contra Ecuador], no sé si se podrá remontar contra un equipo que aún no ha encajado ningún gol», advirtió. La altitud del Azteca, a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar, incrementará la exigencia física de Inglaterra en su intento por alcanzar los cuartos de final.
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Se necesita un momento heroico
A pesar de las advertencias, Inglaterra confía en la capacidad de su líder para avanzar. Kane destacó la fortaleza mental necesaria en estas eliminatorias: «Cualquiera puede ser héroe: yo, un arquero o un defensa. Hoy me tocó a mí. Hay que mantener la paciencia en estos partidos. Los dos últimos han sido similares y, obviamente, cuando llegas a la fase eliminatoria, la presión es mayor, el riesgo es mayor». Si Inglaterra quiere llegar a cuartos de final, tendrá que asegurarse de que esos momentos heroicos no se limiten únicamente a su carismático capitán.