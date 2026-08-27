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Adhe Makayasa

Traducido por

Thierno Barry lanza un mensaje de «esta temporada tiene que ser mía» tras su primer hat-trick con el Everton en la goleada por 4-0 en la Carabao Cup

T. Barry
Everton
Preston vs Everton
Preston
Carabao Cup
Premier League

El delantero del Everton Thierno Barry se ha marcado como objetivo una temporada de despegue después de firmar su primer hat-trick con el club en la goleada por 4-0 al Preston North End del miércoles en la Carabao Cup. El atacante marcó tres goles en Deepdale para meter al equipo de David Moyes en la tercera ronda, después de su tanto en la Premier League el fin de semana.

  • El dominante Everton arrolla al Preston

    El Everton se metió con comodidad en la tercera ronda de la Carabao Cup con una actuación contundente en Deepdale. Barry abrió el marcador a los 25 minutos, añadió un segundo gol antes de la hora de juego y completó su primer hat-trick a falta de 20 minutos. El fichaje del verano Brennan Johnson puso después la guinda al 4-0 apenas dos minutos más tarde, estrenándose como goleador con el club.

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    Barry apunta a una temporada de eclosión

    El delantero francés, que llegó procedente del Villarreal en el verano de 2025, está decidido a consolidarse como una referencia goleadora después de firmar ocho tantos en 41 apariciones en todas las competiciones la pasada temporada. En declaraciones a Sky Sports sobre sus objetivos personales, Barry dijo: "Yo digo que esta temporada tiene que ser la mía. He trabajado mucho este verano para eso, así que estoy muy feliz de marcar mi primer hat-trick con el Everton. Trabajo mucho para eso, estoy muy feliz, mis compañeros también me ayudaron mucho".

  • Moyes desafía al joven delantero

    El triplete convirtió a Barry en el primer jugador del Everton en marcar un hat-trick desde que Dominic Calvert-Lewin lo lograra contra el West Ham en septiembre de 2020. Al valorar la progresión del delantero, Moyes añadió: "Le dije que tiene que hacerlo mucho mejor de lo que lo hizo antes, eso es todo. Queremos goleadores, queremos que los delanteros centro marquen goles y él ha marcado algunos.

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    El Wolverhampton espera en la copa

    Ahora, el Everton se prepara para recibir al Wolverhampton Wanderers, equipo del Championship, en Goodison Park en la tercera ronda de la Carabao Cup. El gran momento de forma de Barry, que también marcó en la victoria del fin de semana sobre el Crystal Palace, supone un impulso oportuno para Moyes antes de un apretado calendario nacional. Mantener esa eficacia de cara a puerta será vital mientras el Everton busca escalar posiciones en la clasificación antes del parón internacional.

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