Thibaut Courtois revela que envió un mensaje privado a Antonin Kinsky tras la horrible actuación del portero del Tottenham en la Liga de Campeones

El internacional belga sugirió que factores externos podrían haber contribuido a los errores de alto perfil que llevaron al Tottenham a ir perdiendo 3-0 a los 15 minutos, en lo que acabó siendo una derrota por 5-2. Courtois señaló el estado del terreno de juego en Madrid como posible culpable de los resbalones erráticos que plagaron la zaga del Tottenham durante toda la primera parte.

«En última instancia, creo que el campo está causando más problemas, no solo al Tottenham o al Atlético, sino a muchos equipos que han jugado allí», añadió Courtois. También cuestionó la decisión de Igor Tudor de sustituir a Kinsky tan pronto, sugiriendo que le había robado al jugador la oportunidad de redimirse. «Quizás habría continuado y habría hecho algunas paradas fantásticas, pero, bueno, ellos toman esa decisión y eso es lo que pasa».

