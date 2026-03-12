AFP
Thibaut Courtois responde a la sugerencia de que los jugadores del Real Madrid estuvieron detrás del despido de Xabi Alonso
Courtois desmiente los rumores sobre Alonso
Tras la contundente victoria por 3-0 del Madrid sobre el Manchester City en la Liga de Campeones, Courtois se mostró ansioso por aclarar la situación con respecto al ambiente que se respiraba bajo el anterior régimen. «Nadie intentó que despidieran a Xabi», declaró el portero belga a los periodistas, insistiendo en que la plantilla se mantuvo profesional durante todo el mandato de Alonso, a pesar del bajón en los resultados que finalmente le costó el puesto.
Abordar los informes sobre disturbios tácticos
Los informes sugerían que jugadores de alto nivel, como Vinicius Junior y Federico Valverde, encontraban tediosa ladependencia de Alonso del análisis de vídeos y los ejercicios tácticos específicos. Sin embargo, Courtois se basó en su experiencia trabajando con Antonio Conte en el Chelsea para ilustrar que los atletas profesionales están acostumbrados a ese tipo de cargas de trabajo, independientemente de sus preferencias personales.
«Trabajábamos duro. La gente decía que no nos gustaban las tácticas o los vídeos... Mira, yo tuve un entrenador como Antonio Conte que nos tenía allí una hora todos los días, y no importaba, porque somos profesionales y el trabajo es lo primero», explicó Courtois. «Si tengo que ver un vídeo de media hora, lo hago. Así es como te preparas para los partidos. En verano hablé con jugadores de la NFL que están allí todo el día, de 9 de la mañana a 6 o 8 de la tarde, viendo vídeos, y no hay ningún problema».
La vida bajo Álvaro Arbeloa
Desde la marcha de Alonso, el entrenador suplente Álvaro Arbeloa ha tomado las riendas, pero la transición no ha sido del todo fluida. A pesar de la impresionante victoria en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el City, el Madrid ha tenido dificultades en la liga nacional, sufriendo una sorprendente eliminación de la Copa del Rey ante el Albacete y perdiendo terreno vital frente al Barcelona en la lucha por el título de La Liga tras las derrotas ante el Osasuna y el Getafe.
Una caída natural en la forma
El portero concluyó reiterando que la dedicación del equipo no debe ser cuestionada por los medios de comunicación ni por los aficionados. «La gente ha dudado de nuestra profesionalidad. Los primeros meses con Xabi fueron bien y, de repente, tuvimos un bajón. Eso pasa en el fútbol», señaló Courtois, mientras el equipo busca aprovechar el impulso generado por el hat-trick de Valverde contra el City cuando se enfrente al Elche en La Liga el sábado.
