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Donny Afroni

Traducido por

Thibaut Courtois apoya el regreso del exigente José Mourinho para devolver la disciplina al Real Madrid

J. Mourinho
T. Courtois
Real Madrid
Primera División

Thibaut Courtois ha expresado su entusiasmo por reencontrarse con Jose Mourinho en el Real Madrid, al insistir en que el enfoque disciplinado del veterano técnico es exactamente lo que necesita el club. El portero belga regresó a los entrenamientos antes de lo previsto mientras acelera su recuperación de una lesión sufrida durante el Mundial de 2026.

  • Mourinho marca el estándar en Valdebebas

    Courtois ha dado la bienvenida al regreso de Mourinho a Madrid, destacando la capacidad única del técnico portugués para fomentar una mentalidad colectiva ganadora. Como jugador que ya estuvo a las órdenes de Mourinho, Courtois está bien situado para explicar qué deben esperar sus compañeros del nuevo régimen.

    «Mourinho es un entrenador exigente que prioriza la disciplina y al equipo por encima del talento individual. Para mí, esos son factores cruciales para ganar. Es un gran entrenador y una persona muy cercana. Va de frente, y eso me gusta. Creo que es la dirección correcta», dijo Courtois a Real Madrid TV.

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  • CourtoisGetty Images

    Recordando la gloria de la Premier League en el Chelsea

    La historia entre Courtois y Mourinho está construida sobre el éxito y la competición de máxima exigencia. Ambos trabajaron juntos en Stamford Bridge durante la temporada 2014-15, un año en el que el belga regresó tras una cesión de tres años muy exitosa en el Atlético de Madrid para reemplazar al legendario Petr Cech como portero titular del Chelsea. Esa historia compartida de éxitos y títulos es algo que Courtois espera repetir en Madrid.

    Al recordar su anterior etapa juntos en Londres, Courtois habló con cariño de un periodo que marcó su carrera en la máxima categoría del fútbol inglés. «Estuvimos juntos en el Chelsea y ganamos juntos la Premier League», recordó Courtois durante su entrevista. «Guardo muy buenos recuerdos de él y estoy feliz de volver a jugar a sus órdenes. Esperamos trabajar bien juntos y vivir grandes años aquí».

  • Regreso anticipado a la puesta a punto tras la desilusión del Mundial

    Más allá de los cambios en el banquillo, Courtois ha estado centrado en su propio estado físico después de un verano difícil en la escena internacional. El veterano guardameta sufrió una lesión importante durante el choque de cuartos de final del Mundial de Bélgica contra España, que le obligó a abandonar el terreno de juego cuando faltaban aproximadamente 20 minutos. Su ausencia se dejó notar profundamente, ya que Bélgica fue eliminada posteriormente del torneo. Sin embargo, decidido a empezar la nueva temporada nacional con buen pie, Courtois tomó la decisión de acortar sus vacaciones y regresar a Valdebebas antes que sus compañeros internacionales.

    «Volví un poco antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien haciendo trabajo individual antes de unirme al equipo. Hoy ya hice entrenamiento de porteros y me sentí muy bien y feliz de volver a entrenar», explicó.

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  • Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Cómo afrontar un complicado calendario de pretemporada

    A pesar de la ilusión que rodea al reencuentro, Courtois es realista sobre los desafíos que le esperan durante la actual pretemporada. El Mundial de 2026 ha dejado fragmentada a la plantilla del Real Madrid, con jugadores que regresan a los entrenamientos en distintos momentos en función de su recorrido en el torneo. Courtois reconoció que el técnico portugués afronta una tarea complicada para equilibrar los estados de forma mientras prepara al equipo para el arranque de la temporada oficial sin arriesgarse a nuevos contratiempos por lesión.

    "Hay bastantes jugadores nuevos; a algunos los conocemos de habernos enfrentado a ellos, pero el Mundial terminó muy tarde este año y no es fácil para el entrenador integrar a todo el mundo poco a poco", concluyó Courtois.

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