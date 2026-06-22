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Thibaut Courtois afirma que su futuro en el Real Madrid no depende de él y desvela sus planes de retirada
Un sueño que surgió en la infancia
A pesar de su edad, el portero del Real Madrid, Courtois, sigue siendo clave para el club. Con contrato hasta 2027, el guardameta belga lleva ocho años en la capital tras llegar del Chelsea.
Tras el 0-0 de Bélgica ante Irán en el Mundial 2026, reconoció su vínculo con el club: «Depende de lo que quiera el club. Siento un gran respeto por lo que hacen. Espero poder terminar mi carrera allí; dentro de cuatro o cinco años, ya veremos. Es mi sueño desde niño, y llevo ya ocho años allí, así que estoy muy feliz», añadió el belga.
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El club tiene las riendas
Courtois quiere retirarse en Madrid, pero sabe que el fútbol es pragmático. A sus 34 años, entiende que llega una nueva generación, aunque su nivel actual sugiere que aún le quedan varios años en la élite.
El exjugador del Atlético de Madrid y del Chelsea reiteró que su futuro depende de la dirección deportiva del Real Madrid y admitió que la planificación a largo plazo del club decidirá si obtiene la renovación que le permita lograr su objetivo.
Ocho años de evolución
La trayectoria de Courtois en el Real Madrid no siempre ha sido fácil. Tras un inicio cuestionado, se consolidó como titular y héroe de la final de la Liga de Campeones 2022. Esta temporada ha jugado 32 partidos en La Liga, y sus actuaciones en el Mundial 2026 lo afianzan como referente internacional.
Tras casi una década en el club, ya forma parte del panteón de sus grandes porteros. Quiere jugar «cuatro o cinco años más», lo que le llevaría a cumplir 39 con la camiseta blanca, algo reservado a los profesionales más disciplinados de la historia del club.
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Frustraciones en el Mundial con Bélgica
Aunque su futuro en el club parece estable, Courtois atraviesa un momento complicado con la selección. Los «Diablos Rojos» aún no encuentran su mejor forma en el Mundial 2026 y su último empate pone en duda su clasificación. Tras dos empates consecutivos, su andar ha sido titubeante y ha recibido críticas de figuras como Zlatan Ibrahimovic.
El empate contra Irán fue especialmente doloroso, pues Bélgica jugó los últimos minutos con diez. A pesar de la sequía goleadora, Courtois mantuvo su nivel: estuvo atento para frenar los contraataques iraníes y conservar su portería a cero.