Thibaut Courtois admite que Cristiano Ronaldo 'tiene más mentalidad ganadora' que Kylian Mbappé en una evaluación honesta del nuevo número 10 del Real Madrid
Goles de Mbappé: récord del Real Madrid comparado con Ronaldo
CR7, ganador del Balón de Oro cinco veces, registró 450 goles para el Real, convirtiéndose en su máximo goleador de todos los tiempos. Mbappe ha, a lo largo de cerca de 18 meses en el Santiago Bernabéu, encontrado el objetivo en 62 ocasiones a través de 75 apariciones. Tiene 18 goles a su nombre esta temporada.
Mbappe es un ganador de la Copa del Mundo y un hombre considerado como un receptor futuro del Balón de Oro. El liderazgo no siempre ha sido su fuerte, pero la experiencia, a sus 26 años, le está ayudando en ese camino. Existe una determinación de su parte por saborear la gloria de la Liga de Campeones.
- Getty
Por qué Mbappe es diferente al ícono portugués Ronaldo
Courtois cree que Mbappé puede cumplir sus sueños, pero dijo a El Partidazo de COPE cuando se le preguntó si el internacional francés es cortado de la misma tela que Ronaldo: “No he estado con Cristiano porque el verano que llegué al Real Madrid él se fue a la Juventus. Creo que son dos jugadores diferentes, pero Cristiano todavía tiene un poco más de mentalidad ganadora que Kylian.
“Pero este año Kylian ha mostrado más esa mentalidad; ha mejorado su juego y está impulsando mucho al equipo. Se nota que es un líder, y se hará aún más evidente con cada partido.”
Sé como Ronaldo: ¿Jugará Courtois hasta los 40 años?
Ronaldo sigue estableciendo estándares notables en las etapas finales de su carrera. Ahora tiene 40 años, pero sigue siendo una presencia prolífica para el equipo de la Liga Profesional Saudí, Al-Nassr. También se espera que CR7 participe en la Copa del Mundo de 2026 con Portugal, mientras continúa persiguiendo los 1,000 goles en su carrera.
Muchos jugadores están tomando inspiración de Ronaldo, ya que prolongan sus respectivas carreras, y Courtois cree que él puede seguir por algún tiempo más. No tiene la intención de emular a Ronaldo, pero no planea colgar los guantes pronto.
El jugador de 33 años habló sobre su futuro: “Viendo que [Gianluigi] Buffon jugó hasta los cuarenta... No creo que llegue tan lejos, pero [Manuel] Neuer, con 38 o 39 años, todavía juega a un nivel muy alto. Siempre he tenido esa idea en mi cabeza de jugar hasta los 38 o 39 años, y espero que ocurra en el Real Madrid.
“Y si eso no es posible, cuando el club decida, daré un paso al costado y no habrá problemas. Estoy feliz aquí y entiendo que en algún momento querrán poner a alguien más en mi lugar. Es natural, y ya lo experimenté con Petr Cech [en el Chelsea]; aprendí mucho de él y estuvo ahí para mí en momentos difíciles. Nunca seré diferente a él, y si mañana el club quiere algo distinto, seguiré ayudando porque para mí, el equipo siempre es lo primero.”
- Getty Images
¿Portero GOAT: Es Courtois el mejor de la historia del Real Madrid?
Cuando llegue el día en que Courtois se marche, él, al igual que Ronaldo, pasará a la historia como una leyenda del Real Madrid. Sin embargo, no está convencido de que será recordado como el mejor portero de la historia de los Blancos.
Courtois añadió: “No. Bueno, alguien me ha dicho eso antes, o lo he visto yo mismo, pero creo que hay 'un Santo', Iker Casillas, que significa mucho para los aficionados del Real Madrid y del fútbol español. Pero escuchar tu nombre entre esos nombres ya es un cumplido.
“Para ser recordado como uno de los mejores, tienes que ganar trofeos, y eso es lo que trato de hacer. Nadie recordará si paré ocho tiros contra el Liverpool, así que es importante seguir ganando trofeos, y cuando me retire del Real Madrid, todos podrán opinar. Cuando tenía ocho años, soñaba con ser portero del Real Madrid; estoy aquí ahora, y cada día que estoy aquí es maravilloso. Es donde soy más feliz.”
El contrato actual de Courtois en la capital española tiene vigencia hasta 2027. Ha superado las 300 apariciones con los Blancos, ayudándoles a ganar tres títulos de La Liga y un par de coronas de la Liga de Campeones.