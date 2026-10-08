En unas grabaciones de audio obtenidas por UOL aparece Mancuso detallando una supuesta vía rápida gestionada para futbolistas de alto perfil: "Llegué a un acuerdo con el presidente de nuestra asociación para que todas estas estrellas que jugaron al fútbol tengan una forma de evitar hacer este curso online. Asunto resuelto. Son tipos que jugaron al fútbol toda su vida, ¿de verdad necesitan hacer un curso online de tres años?"

Sin embargo, el exjugador de Boca Juniors rechazó con firmeza las acusaciones de vender documentación directamente: "Muchos brasileños me llaman. ¿Por qué? Porque soy muy conocido en Brasil, ¿sabes? Y me preguntan cómo se hace, cómo conseguirlo. Les paso el contacto de la federación para que llamen directamente. No estoy en la federación, no formo parte de la federación. Solo ayudo si me preguntan qué pasos deben seguir, nada más."