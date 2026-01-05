Thiago Silva regresa a Europa a los 41 años tras salir de Fluminense

Para Silva, este fichaje es mucho más que un último gran contrato; representa una oportunidad de cerrar un capítulo fantasma de su pasado. Su vínculo con el club comenzó en 2004, cuando llegó a Porto como joven promesa procedente de Juventude. Sin embargo, aquel primer paso en Europa se convirtió en una pesadilla que puso en riesgo no solo su carrera, sino su vida.

Tras luchar por ganarse un lugar en el primer equipo y ser relegado a la escuadra B, contrajo un grave caso de tuberculosis. Pasó seis meses hospitalizado en Moscú, solo, y los médicos le advirtieron que podía perder parte de un pulmón y que jamás volvería a jugar. Se marchó de Portugal sin haber debutado oficialmente con el equipo senior.

Ahora, más de dos décadas después, “O Monstro” regresa como uno de los defensores más laureados de su generación, listo para finalmente vestir la camiseta de los Dragones. Es un arco narrativo que le ofrece la oportunidad de reescribir su historia en la ciudad que marcó sus inicios.

El impulso detrás de este sorprendente regreso parece ser la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica. A pesar de su veteranía, Silva no se ha retirado del servicio internacional; su último partido con Brasil fue en 2022. Los informes señalan que considera que competir nuevamente en una liga europea aumentará sus posibilidades de volver a captar la atención de los seleccionadores nacionales, más que permanecer en Brasil.