Thiago Silva envía emotivo mensaje tras la primera convocatoria de su hijo con Inglaterra

El recorrido futbolístico de Iago refleja directamente la vida itinerante de su familia. Cuando Silva se trasladó del PSG al Chelsea en 2020, sus hijos se familiarizaron con la cultura del fútbol inglés. Mientras Silva regresó a Brasil en 2024 para cerrar su ilustre carrera con Fluminense, Iago decidió quedarse en el oeste de Londres para continuar su formación en la academia Cobham del Chelsea. Su reciente inclusión en el equipo juvenil de Inglaterra representa la culminación de largas horas de trabajo a la sombra de uno de los mejores defensores de la Premier League.

Con orgullo en St George’s Park, Iago compartió una foto con el mensaje: “Momento de orgullo al ser invitado a mi primer campamento de @england 🏴. El trabajo duro continúa 🙏🏽.”

Su padre no tardó en responder con un emotivo mensaje: “¡Estamos orgullosos de ti, hijo mío 🥹! Que Dios te bendiga siempre 🙏,” escribió Silva.