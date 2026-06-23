¡Thiago Silva ha vuelto! El exdefensa del Chelsea y el PSG regresa sorpresivamente a su antiguo equipo tras dejar el Oporto

El Fluminense celebró el regreso de Silva con un mensaje que daba la bienvenida a casa a uno de sus mejores jugadores. El club describió el anuncio como la continuación de una historia que nunca terminó.

«Lo que parecía una despedida fue, en realidad, un hasta luego», indicó el comunicado oficial. «Porque algunas historias nunca terminan del todo. Thiago Silva vuelve al Fluminense. El “Monstruo” ha aceptado regresar y ha firmado un contrato con el club hasta diciembre de 2026».

En sus distintas etapas jugó 212 partidos, marcó 19 goles y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia del Tricolor.







