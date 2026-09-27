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«¡Thiago le transmitió algunas cosas!»: cómo la estrella de Fluminense se preparó para Carlo Ancelotti tras la convocatoria soñada
Martinelli logra su primera convocatoria con Brasil bajo Ancelotti
El centrocampista de Fluminense Martinelli expresó una enorme gratitud tras recibir su primera convocatoria con la selección brasileña. El jugador, de 24 años, fue llamado por el seleccionador Carlo Ancelotti para sustituir al delantero del Chelsea João Pedro, que se retiró de la convocatoria por una lesión.
En una entrevista con CBF TV, el ganador de la Copa Libertadores describió vestir el escudo de la selección como el mayor privilegio posible.
También subrayó su determinación de aprovechar al máximo cada entrenamiento junto a la élite de jugadores de Europa.
- Marca
Un centrocampista busca el consejo de Thiago Silva sobre los métodos de Ancelotti
Tras recibir su convocatoria de emergencia, Martinelli recurrió de inmediato a su compañero en Fluminense Thiago Silva para prepararse de cara a trabajar a las órdenes de Ancelotti. El veterano defensa jugó bajo las órdenes del técnico italiano durante exitosas etapas en el AC Milan y el Paris Saint-Germain.
Martinelli señaló que Silva le transmitió consejos de gran valor sobre el estilo de gestión de grupo de Ancelotti y sobre las exigencias operativas del día a día.
«Thiago, que trabajó con él en el Milan, habló conmigo y me trasladó algunas cosas», reveló Martinelli. «Este momento es muy importante en mi carrera y espero ayudar mucho al entrenador y a todos nuestros compañeros en la selección».
El éxito del Fluminense allana el camino para el despegue internacional
La convocatoria de Martinelli llega tras años de desarrollo constante en Fluminense, donde pasó de las categorías inferiores en 2017 a conquistar dos Campeonatos Cariocas, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana. Atribuyó al club de Río de Janeiro el mérito de haber moldeado su madurez personal y su identidad profesional.
El jugador admitió que mantener el foco en su rendimiento con el club le ayudó a gestionar las expectativas de los aficionados sobre sus opciones internacionales.
«Todo jugador quiere vestir el escudo de la selección», añadió Martinelli. «Tenemos que sentirnos privilegiados y dar la vida por la selección».
- AAP
Brasil se prepara para su segundo encuentro con Australia
Después de quedarse sin jugar el viernes en el empate 1-1 contra Australia en Townsville, Martinelli apunta a debutar con su selección en los próximos partidos. Brasil se prepara para volver a enfrentarse a Australia el martes antes de medirse a India el sábado.
El cuerpo técnico de Ancelotti sigue integrando a los nuevos convocados en su sistema táctico.
Martinelli aspira a sumar su primera internacionalidad absoluta durante esta ventana internacional.
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