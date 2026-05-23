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«Thiago Alcántara tiene sus propios planes»: Hansi Flick confirma su salida del Barcelona tras solo una temporada de vuelta en el Camp Nou
Una historia de profundo respeto mutuo
En su última rueda de prensa previa al partido, el entrenador del Barcelona, Flick, habló sobre la marcha de Alcántara, quien se despidió de la plantilla y el cuerpo técnico en el entrenamiento de la mañana del viernes. Thiago volvió al Barça con Flick en 2024, se marchó un mes después y regresó en septiembre; ahora deja el club tras una sola temporada.
Flick destacó el profundo respeto mutuo que se remonta a su exitosa etapa juntos en el Bayern de Múnich.
El alemán declaró a los periodistas: «Ya he hablado con el cuerpo técnico y la plantilla sobre mi historia con Thiago. Cuando pasé de segundo a primer entrenador en el Bayern, una de mis primeras decisiones fue dejarlo en el banquillo. Fue duro para ambos, porque era un jugador de talla mundial. En ese momento cambiaba la filosofía táctica, pero su actitud y profesionalidad fueron increíbles».
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Un eslabón fundamental en la transición del Barcelona
El regreso de Thiago al Barcelona como miembro del cuerpo técnico se vio como una jugada maestra para ayudar a Flick a adaptarse al entorno único del club. Gracias a su arraigo en La Masía y a su dominio de varios idiomas, el exjugador de Liverpool y Bayern se convirtió en el puente perfecto entre el entrenador y el vestuario en los últimos dos años.
Flick ha elogiado su influencia fuera del campo y ha subrayado que su aportación ha sido vital desde el primer día: «Eso es lo que valoro de trabajar con él. Tiene una mentalidad de élite y es increíble. Me ha ayudado mucho aquí en el Barça y, en estos dos años, ha estado increíble».
Thiago sigue su propio camino
El club quería retenerlo, pero Flick respeta la decisión de Thiago de iniciar una nueva etapa. Aunque su marcha afecta al cuerpo técnico, el entrenador entiende que cada profesional debe seguir sus ambiciones cuando llegue el momento.
«Le echaremos de menos, pero entiendo que tiene sus propios planes, y eso es algo positivo», explicó Flick. «Espero que algún día pueda volver, porque necesitamos a gente como él en este deporte».
Thiago se va para priorizar a su familia y dedicarse a sus negocios, especialmente al CE L’Hospitalet, que comparte con Jordi Alba.
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Flick ficha por el Barcelona
Días después de que Flick formalizara su compromiso a largo plazo con el proyecto catalán, se anunció esta noticia. Aunque su contrato anterior vencía en 2027, club y técnico alemán querían consolidar su colaboración tras una racha de éxitos. Las nuevas condiciones incluyen una opción de prórroga de una temporada más, lo que podría mantener a Flick en el banquillo del Barcelona hasta 2029.