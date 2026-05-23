«Thiago Alcántara tiene sus propios planes»: Hansi Flick confirma su salida del Barcelona tras solo una temporada de vuelta en el Camp Nou

En su última rueda de prensa previa al partido, el entrenador del Barcelona, Flick, habló sobre la marcha de Alcántara, quien se despidió de la plantilla y el cuerpo técnico en el entrenamiento de la mañana del viernes. Thiago volvió al Barça con Flick en 2024, se marchó un mes después y regresó en septiembre; ahora deja el club tras una sola temporada.

Flick destacó el profundo respeto mutuo que se remonta a su exitosa etapa juntos en el Bayern de Múnich.

El alemán declaró a los periodistas: «Ya he hablado con el cuerpo técnico y la plantilla sobre mi historia con Thiago. Cuando pasé de segundo a primer entrenador en el Bayern, una de mis primeras decisiones fue dejarlo en el banquillo. Fue duro para ambos, porque era un jugador de talla mundial. En ese momento cambiaba la filosofía táctica, pero su actitud y profesionalidad fueron increíbles».