Thiago Alcántara rompe a llorar durante el homenaje a Diogo Jota en el partido de las Leyendas del Liverpool

A pesar de la carga emocional de la tarde, Thiago demostró que la clase es algo que perdura. Tras retirarse al expirar su contrato con el Liverpool en 2024, el jugador de 34 años volvió a demostrar que sigue siendo el mediocampista de élite que ganó títulos por toda Europa. Solo tardó seis minutos en ver puerta, aprovechando una jugada en la que participaron Ryan Babel y Gerrard para abrir el marcador para los Reds. Jay Spearing duplicó la ventaja, pero el Dortmund demostró el espíritu competitivo del partido remontando para asegurar un empate a 2-2.

Al reflexionar sobre el gol tras el partido, Thiago habló de la alegría de volver a marcar en el Kop. «Sin duda fue un momento increíble y lo guardaré en mi memoria. Cuando marqué, Stevie [Gerrard] se acercó y le dije que era la primera carrera que hacía desde que llegué al Liverpool. Tener a 62 000 personas allí fue simplemente increíble. Nos sentimos como en casa cada vez que estamos aquí», declaró a los periodistas.