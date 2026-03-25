Theo Walcott insta a Max Dowman a RECHAZAR la convocatoria de Thomas Tuchel si el seleccionador de Inglaterra convoca al joven talento del Arsenal para el Mundial de 2026

Basándose en su propia experiencia como sorpresa en la convocatoria de Sven-Göran Eriksson para el Mundial de 2006, cuando tenía 17 años, Walcott instó al joven a dar prioridad al crecimiento emocional frente a la gloria inmediata. El exjugador del Arsenal y del Everton admitió que cambiaría su propio pasado si tuviera la oportunidad: «Espero que él [Dowman] no se vaya», declaró al Daily Mirror. «No lo digo en sentido peyorativo, porque si pudiera volver atrás en el tiempo, cambiaría las cosas. Me diría a mí mismo: “No, no, no lo hagas”, ¡pero intenta decirle eso a un chico de 17 años! Sigo viéndole a él y a mí de forma diferente, ya que él juega en la Premier League, pero necesita crecer a su propio ritmo, especialmente en el aspecto emocional, porque es un joven adulto.

«Yo tuve que madurar muy rápido, pero este equipo aún es joven y no tiene tanta experiencia. A él lo están protegiendo, lo cual es importante, ¡mientras que a mí me echaron a la piscina para hablar con vosotros! Con el tiempo lo conseguirá, sí, pero no creo que sea el momento y creo que hay mejores jugadores que posiblemente merezcan estar ahí antes que él. Al final lo conseguirá, pero Inglaterra tiene extremos que lo están haciendo muy bien: están Bukayo [Saka], [Noni] Madueke, Jarrod Bowen y Anthony Gordon, y Harvey Barnes por el otro lado».