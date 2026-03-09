Theo Walcott dijo que «probablemente estaba borracho» mientras Patrice Evra criticaba al exjugador del Arsenal por tener opiniones «peligrosas para los niños»

En declaraciones a Stake, Evra no se anduvo con rodeos al hablar sobre los comentarios de su antiguo rival. «Creo que Wayne Rooney fue muy amable con Theo Walcott, aunque dijera que el Manchester United de la temporada 2007-2008 habría aplastado al Arsenal. Walcott es un buen amigo, le quiero, pero hacer ese tipo de comentarios demuestra que es un peligro en televisión. Debería dejar de hacer comentarios, es peligroso para los niños decir cosas así. Incluso en la FA Cup de 2008, vencimos al Arsenal con ocho jugadores defensivos. Nuestro equipo es el mejor de la historia de la Premier League, no lo comparen con este Arsenal. Walcott probablemente estaba borracho cuando los comparó, y si no lo estaba, entonces es peligroso para la sociedad», declaró Evra.

A pesar de su brutal valoración de los comentarios de Walcott, Evra mantiene un respeto genuino por lo que el equipo de Arteta está logrando actualmente y se niega a aceptar la idea de que el Arsenal no merecería ganar si levantara el trofeo. Reflexionando sobre su propia carrera, añadió: «Cuando ganamos la liga en 2010-11, la gente decía que era el peor equipo de Sir Alex Ferguson y ganamos la liga por nueve puntos. La gente fue muy dura con nosotros, así que no diré eso del Arsenal. Si ganan, son campeones, y punto».