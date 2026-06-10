«La Saudi Pro League no es una liga fácil; es muy competitiva, con grandes jugadores y ningún rival débil. El Al Hilal somos el mejor equipo de Asia. Aún soy joven y en el futuro podré volver a Europa. El Real Madrid es el mejor club del mundo».

Estas declaraciones, recogidas por el Diario AS, reabren especulaciones sobre su futuro: el lateral de la selección de Didier Deschamps acaba su primera temporada en Arabia Saudí, donde ha sido clave enel AlHilal de Simone Inzaghi.

Su primera campaña, positiva en números e influencia, le valió la convocatoria con Francia para el Mundial. Ahora, sus palabras sugieren que podría regresar pronto al fútbol europeo.

¿Adónde podría ir y por qué sería un buen fichaje para el Viejo Continente?