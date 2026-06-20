Roberto De Zerbi y su Tottenham van en serio por Sandro Tonali. El excentrocampista de Brescia y Milan es prioridad en una campaña de fichajes que ya arrancó a toda velocidad: primero llegó el defensa del Brighton Paul van Ecke por unos 60 millones de euros y luego entró en la lista el centrocampista del West Ham Mateus Fernandes. Se esperan más incorporaciones. El mediocampo, que se renovará por completo respecto al curso anterior, tendría en el italiano a su pieza fundamental.
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The Athletic - Tottenham de De Zerbi y Manchester City de Maresca luchan por Tonali; cuánto lo valora el Newcastle y qué se filtra
EL TOTTENHAM DA UN PASO ADELANTE
Tras los rumores de los últimos días sobre la disposición de Sandro Tonali a dejar el Newcastle tras tres temporadas, 110 partidos y 10 goles, y una Carabao Cup, para fichar por un club de la Premier League con mayores ambiciones, el portal The Athletic aporta novedades sobre el futuro del jugador. El Tottenham lidera la carrera y ya negocia con el Newcastle para que suelte a uno de sus mejores jugadores, con contrato hasta 2028 y fichado en 2023 al Milan por 60 millones más variables. Los Magpies piden unos 100 millones, cantidad que los Spurs intentan bajar.
TAMBIÉN ESTÁ EL CITY
Newcastle podría batir su récordde traspaso —ahora en 145 millones por Isak al Liverpool— gracias al interés de otro club y un técnico italiano en Tonali, según The Athletic. Además, el Manchester City —que busca salida para Tijjani Reijnders y evalúa el futuro de Rodri y Nico González— ya habría contactado al entorno del jugador y prepararía una propuesta para el Newcastle, con la que pretende adelantarse al Tottenham. La partida está abierta y la pugna entre De Zerbi y Maresca por fichar a Tonali apenas comienza.
¿CUÁNTO INGRESA EL MILÁN?
El Milan podría ganar dinero si Sandro Tonali vuelve a ser traspasado a Inglaterra, donde suena para Arsenal y Manchester United. Al venderlo al Newcastle, los rossoneri renunciaron a un porcentaje de una futura reventa. Sin embargo, si fichara por el Tottenham o el Manchester City, el Milan percibiría una “contribución de solidaridad” de unos 1 millón de euros, destinada a los clubes que formaron al jugador en sus inicios.