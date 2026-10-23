La desastrosa visita al Como en la Champions League, saldada con un 4-1 sin paliativos, ha vuelto a abrir una brecha en la relación entre Michael Carrick, el equipo, la directiva y los aficionados del Manchester United. La situación de los Red Devils es un auténtico polvorín en el que cada uno rema por su cuenta y nadie consigue salir vencedor. El equipo firma su peor inicio desde la temporada 2014-15 en cuanto a resultados y un balance que, una vez más, arrojará un claro saldo negativo.

Si las cosas no mejoran pronto, y con el partido contra el Bournemouth (que derrotó con claridad al AC Milan en la Europa League) a la vuelta de la esquina, quien pagará las consecuencias será una vez más el entrenador. Por ahora sigue firme en el cargo, más por la dificultad de encontrar al sustituto ideal que por una verdadera voluntad de continuar juntos.

Y, según informa The Athletic, ahora son tres los principales nombres que baraja el club: Eddie Howe, Julian Nagelsmann y Antonio Conte.