Thanksgiving futbolero: Messi-manía, cambios en el USMNT y una USWNT que sigue brillando

El fútbol estadounidense vive un gran momento, y sus aficionados tienen mucho que agradecer esta temporada festiva llena de cambios, estrellas y triunfos.

Ah, Acción de Gracias: qué festividad. Pavo en la mesa, tiempo en familia y, si quieres, un momento para disfrutar del otro fútbol. Aunque no es una celebración tradicionalmente futbolera, este año la Europa League y la Conference League ofrecen partidos para quienes buscan su dosis de fútbol durante las fiestas.

Incluso para los aficionados del fútbol estadounidense, hay mucho por lo que estar agradecidos. Hay motivos para celebrar y también para ilusionarse, sin importar tu preferencia. ¿Fan de la MLS? Hay novedades y partidos emocionantes. ¿Seguidor de la USWNT? Se avecinan encuentros interesantes. ¿Apasionado del USMNT? La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina.

Con eso en mente, GOAL analiza a las personas, momentos y acontecimientos por los que los seguidores del fútbol estadounidense pueden sentirse agradecidos esta temporada.

    Más locura por Messi

    No se puede hablar del fútbol estadounidense sin mencionar al argentino más famoso del mundo. Mientras Lionel Messi siga en la MLS, será en gran medida el rostro del fútbol estadounidense, y vaya rostro: sigue superando a la competencia con maestría.

    Aunque ya ha logrado mucho en la MLS, Messi podría estar en su mejor momento justo para este Día de Acción de Gracias. Está deslumbrando en los Playoffs de la MLS Cup, haciendo que el Inter Miami se vea como un verdadero gigante con posibilidades de levantar el trofeo. Que gane o no, importa, pero su rendimiento reciente sí que cuenta, demostrando que se toma la liga muy en serio y hace que todo parezca fácil.

    Puedes opinar lo que quieras sobre su papel como imagen de la MLS o sus “requisitos” mediáticos, pero cada semana, Messi pisa el campo y hace magia. Y no hay mejor promoción que eso. Por eso, este Thanksgiving hay que agradecerlo: independientemente del equipo que sigas, Messi ofrece algo que nunca antes se había visto.

    La próxima dosis de Espresso

    Ha sido una montaña rusa para Trinity Rodman desde los Juegos Olímpicos y, en realidad, las lesiones han pesado más que los momentos de brillo. Aun así, cuando está sana, es una jugadora excepcional, y la buena noticia es que pronto volverá a contar con sus compañeras clave a su lado.

    A lo largo del año, uno de los mayores retos para la seleccionadora del USWNT, Emma Hayes, ha sido gestionar la ausencia de Sophia Wilson y Mallory Swanson. Lo ha hecho con solvencia: nuevas figuras han surgido en el ataque y, cuando está disponible, Rodman ha sido la superestrella que la afición estadounidense esperaba. Además, Wilson y Swanson regresarán pronto, lo cual es especialmente alentador.

    Mientras tanto, Rodman enfrenta una decisión crucial en su carrera, ya que su contrato con el Washington Spirit está por expirar. Y eso, por sí solo, es significativo: Rodman parece estar lista para redefinir el mercado de las grandes estrellas del fútbol femenino y, posiblemente, transformar la NWSL para siempre.

    Muy pronto, este trío volverá a compartir el campo mientras inicia una nueva pugna por hacerse con un lugar en una delantera mucho más competitiva que la que dejaron atrás.

    Cambio cultural de Poch

    Durante todo el año, Mauricio Pochettino habló de la importancia de la cultura. El USMNT necesitaba una base sólida; solo entonces podría construirse algo verdaderamente significativo. A lo largo de 2025, esa base ha empezado a tomar forma y, a medida que el año se acerca a su fin, queda claro el proyecto que Pochettino está trazando de cara a la Copa del Mundo.

    No fue un año sencillo. La Nations League de marzo dejó en evidencia varias carencias, mientras que la Copa Oro marcó el inicio del proceso para corregirlas. Para cuando Pochettino y su equipo llegaron al otoño, el trabajo comenzó a dar resultado. El USMNT cerró el año con una racha de cinco partidos sin perder, mostrando su mejor fútbol ante varios rivales que también estarán en el Mundial del próximo verano.

    Hayes construye la piscina

    A estas alturas del año pasado, Emma Hayes apenas estaba iniciando un proceso. Mientras Pochettino llevaba a una selección masculina de Estados Unidos estancada de vuelta a los cimientos para reconstruirla, Hayes tomaba a un equipo campeón olímpico y lo transformaba sobre la marcha. En cierto modo, alcanzaron la cima más rápido de lo previsto, pero eso no significó que Hayes se conformara.

    Durante el último año, Hayes lo ha dejado muy claro. Contando el camino hacia los Juegos Olímpicos y la competición misma, ha dirigido 28 partidos del USWNT. En ese tiempo, 25 jugadoras han recibido su primera convocatoria a la selección absoluta. Hayes ha impulsado una renovación profunda sin desprenderse de sus piezas fundamentales. El resultado ha sido tremendamente impresionante.

    A lo largo de 2025, hemos visto florecer a muchas jugadoras. Las jóvenes promesas se han convertido en estrellas, y los nuevos rostros han pasado a ser piezas clave del USWNT. Al mismo tiempo, la vieja guardia sigue rindiendo y aportando, ayudando a allanar el camino para una nueva generación que debería mantener al equipo cerca de la élite mundial durante muchos años.

    Con Hayes al mando, hay pocas razones para temer un retroceso. Ella simplemente continúa construyendo, y por eso este equipo se encuentra en un lugar incluso mejor que hace 12 meses.

    La llegada de Son

    Messi no es la única megastar de la MLS. Ha surgido un rival, alguien con el talento necesario para dejar una huella similar tanto dentro como fuera del campo.

    La llegada de Son Heung-Min a Los Ángeles fue un auténtico punto de inflexión. LAFC pagó un récord de 26,5 millones de dólares para fichar a la estrella surcoreana, y ya parece una inversión inteligente: ha elevado el perfil del club y, cada vez que entra al campo, recuerda por qué sigue siendo un futbolista verdaderamente de clase mundial.

    En total, Son marcó 12 goles en 13 partidos con LAFC, incluidos tres en los Playoffs de la MLS Cup. Su doblete ante los Vancouver Whitecaps el pasado fin de semana no bastó para que LAFC avanzara, pero aun así sobran los motivos para el optimismo mientras el club se prepara para su primera temporada completa con “Sonny” liderando el ataque.

    Esto, por supuesto, es una gran noticia para la MLS. Son es una superestrella que eleva el nivel del fútbol estadounidense a nuevas alturas. Y esas alturas solo seguirán creciendo a medida que se acerque su enfrentamiento directo con el todopoderoso Messi la próxima temporada, una rivalidad que podría ofrecernos una de las batallas estadísticas más descomunales que podamos imaginar.

    El ascenso de Yohannes

    Hay innumerables promesas en el fútbol estadounidense que invitan al entusiasmo. En el programa masculino, talentos como Cavan Sullivan, Mathis Albert y Diego Kochen avanzan a gran velocidad. En el USWNT, jóvenes como Claire Hutton, Olivia Moultrie y Ally Sentnor ya empiezan a destacar, al igual que las hermanas Thompson, cuyo futuro parece enorme. Es un momento emocionante tanto para el fútbol masculino como para el femenino, con talento juvenil de élite surgiendo por todas partes.

    Sin embargo, Lily Yohannes podría ser la más singular de todas, y cualquiera que la haya visto jugar sabe por qué: hay muy pocas jugadoras en el planeta con su nivel de calidad.

    Con solo 18 años, Yohannes ya es una de las futbolistas más elegantes del deporte. Todo lo que hace parece sencillo, sin importar lo complejo que sea en realidad. Cambia de orientación con una naturalidad asombrosa, ejecuta pases largos con una precisión casi quirúrgica y puede alterar un partido con un simple toque de su pie. Es increíble pensar que esta sigue siendo la versión adolescente de Yohannes y que aún está lejos de alcanzar su techo.

    Para los aficionados estadounidenses, esto no es motivo de preocupación, sino todo lo contrario. En teoría, podrán verla dominar el mediocampo durante los próximos quince años. Ya tiene esa calidad, y, basándonos en lo visto hasta ahora, su potencial parece prácticamente ilimitado.

    La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina

    Esto, por supuesto, es lo más importante y no se puede subestimar: un Mundial llega a Estados Unidos. Y eso significa algo.

    Los pasos previos también han sido relevantes. La Copa América se disputó aquí el verano pasado. La Copa Mundial de Clubes llegó unos meses después. Pero un Mundial es distinto. Cambia el panorama. Cambia vidas. Y ahora estamos solo a unos meses de que empiece. Si aún no estás emocionado, probablemente deberías estarlo.

    El próximo verano debería convertirse en el momento más importante del fútbol en Estados Unidos; si no de toda la historia, al menos de toda una generación. Inspirará a niños a comenzar a jugar y a adultos a reenamorarse del deporte. Ya veremos cómo responde el USMNT cuando el balón empiece a rodar, por supuesto, pero la visión general sigue siendo la misma: las mayores estrellas del planeta vendrán a Estados Unidos para el evento más grande del fútbol.

    Así que disfrútalo. Emociónate. Y aprecia el estado actual del fútbol estadounidense, sobre todo sabiendo que no deja de mejorar. Esto es solo el comienzo.

